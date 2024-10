Vármegyei II. - Észak

Jánosháza VSE–Bozsoki SE 0-4 (0-1). Jánosháza, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, v.: Szabó C.

Jánosháza: Horváth Cs. – Tóth B., Varga P. (Dittman), Lőrincz, Balogh P., Talabér (Leone Peter), Jósvai, Kovács M., Tóth L., Benkő, Horváth M. (Ambrus).

Bozsok: Szenteleki – Bigner, Kratochwill, Csizmazia (Dan), Marti (Németh R.), Dévényi, Varga B., Szalai (Kovács P.), Kaposi (Nagy Zs.), Fáth, Kiss M.

Gól: Varga B. (4).

Schott Lukácsháza SE–Sé Honvéd SE 3-1 (2-1). Lukácsháza, v.: Pintér B.

Lukácsháza: Bán – ÁGOSTON, BOLFÁN, Mester (Márok), Gombás (Francia), Dan (Pásztor), Vörös, ZUGONICS, Németh Cs. (Tóth D.), LIPICS, Rozmán (Krancz).

Sé: SZALAI – Séfer, Werderits, Tóth F., Nemes, FICHTACHER (Papp K.), Hende (Pados), Medve (Nagy B.), Kiss Máté, KISS MÁRTON, Uri.

Gól: Vörös, Ágoston, Dan, ill. Uri.

A hazaiak támadólag léptek fel, több helyzetet alakítottak ki, kapufát is rúgtak. Sőt, a 21. percben egy szép támadás végén a vezetést is megszerezték, majd rá pár percre Ágoston szépségdíjas góljával növelték az előnyüket. A két gólos fór azonban megnyugtatta a hazaiakat, a séiek feljavultak, egy kapufával, egy ziccerrel jelezték, hogy még nem lefutott mérkőzés – majd egy szabadrúgás góllal vissza is jöttek a meccsbe. A második félidőben a hazaiak nagy fölényben futballoztak, a vendégek pedig kontrákkal próbálkoztak. A mérkőzés a 85. percben dőlt el amikor egy szép támadás végén Vörös higgadtan gurított a kapuba. A hazaiak végig kézben tartva a mérkőzést, megérdemelt győzelmet arattak a kontrákra berendezkedő, jól védekező Sé ellen.

Szeleste-Pósfa SE–Répcelaki SE 0-4 (0-0). Szeleste, v.: Németh T.

Szeleste: Gombor – Fülöp, Molnár G. (Pataki), Baranyai (Maráczi), Taródi (Németh B.), Horváth E. (Kovács R.), Pomper, Gál (Gábriel), Nagy Á., Horváth L., Földi.

Répcelak: Molnár D. – Kiss Z., Dulicz, Kiss D., Németh B. (Krétai), Baán, Gallen, Csordás (Kovács G.), Molnár Á. (Tóth Zs.), Gáspár, Németh D.

Gól: Csordás (2), Krétai, Gallen. Kiállítva: Földi (92., Szeleste).