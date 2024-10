Gencsapáti - Szeleste-Pósfa - 0-2-ről fordítva nyert 4-2-re a házigazda

Fotó: Unger Tamás



A következő, 11. forduló menetrendje, szombat, 14.30: Boba–Lukácsháza, Répcelak–Kemenesmagasi, Kemenesalja–Bük, Kőszeg–Bozsok. Vasárnap, 14.30: Gérce–Sé, Spari–Jánosháza, Uraiújfalu–Gencsapáti, Szeleste–Alsóújlak.



Déli csoport



Bajánsenye SE–Szentpéterfai SE 1-4 (0-3). Bajánsenye, 50 néző, v.: Ódor Á.

Bajánsenye: Kalamár – Kovács V. (Bacsák), Varga D., Koltai, Kósa (Végh), Kircsi, Fábián (Horváth M.), Horváth Z., Propszt (Vörös B.), Koczor, Horváth B.

Szentpéterfa: Páll – Udvardi (Geosits), Török, Wágner (Kalcsics), Skrapits (Hazafi), Leidli, Homor, Kalmár (Mersits), Jagodits, Hoós, Frányi.

Gól: Horváth B., ill. Skrapits (2), Mersits, Leidli.

A senyei hullámvölgy tovább folytatódott. A vendég a félidő elején egy potyagólból szerzett vezetést. Majd taktikusan zárt védekezésre, ellentámadásokra rendezkedett be. A hazaiak erőtlen támadásaival szemben a vendégek két kontrát is góllal zártak. A hazaiak háromgólos hátrányban is küzdöttek, szépítettek, de a vendég ismét egykontratámadásból szerzett bombagóllal lezárta a meccset. A vendég megérdemelten nyert – a hazaiaktól elpártolt a szerencse.