A férfi nyílt kategória remek, egyben helyezésekről döntő meccsel zárult. Az eddigi veretlen Ják502 fogadta az eddig csupán egy mérkőzést elveszítő Love Game együttesét. A tét komoly volt: ha a jákiak nyernek, értelemszerűen bajnokok, viszont ha a Love Game húzza be a meccset, akkor a jobb egymás elleni eredmény miatt begyűjti az aranyérmet. Az egyesben a jákiakat erősítőt korábbi válogatott - körmendi - kosaras Németh István minden rutinját bevetve felőrölte két szoros szettben Simonits Pétert - így előnyhöz juttatta a Ják502-t. A másik pályán hatalmas csata dúlt: végül a Love Game játékosa, Ceglédi Gábor 2:1-re legyűrte a jáki Kiss Ferencet. A szinglik után tehát 1:1 volt az állás - jöhetett az összecsapásról (és a bajnoki címről!) döntő páros meccs. A jákiaknál (kisebb sérülés miatt) Németh István nem tudta vállalni a játékot, Horváth Zsolt állt ki Kiss Ferenc párjaként a mindent eldöntő meccsre, míg a Love Game a Ceglédi Gábor-Simonits Péter duóval vette fel a harcot. A mérkőzés nagyon szép, bravúros labdameneteket hozott, amit nagyon fegyelmezett játékkal a Ják502 csapata húzott be - így a csapatmeccset és a bajnokságot is megnyerte! A Love Game ezzel a vereséggel visszacsúszott a negyedik helyre..

A nyílt kategóriát tehát a Ják502 nyerte meg, másodikként a Tennis Classics, harmadikként a Bonus Shop végzett, negyedik a Love Game lett.

A +50-es korosztály bajnoka, a Palatinus gárdája

Fotó: Fotó: VN/Palatinus Egyesület

Érdekesség, hogy Kiss Ferenc kétszeres bajnok lett, hiszen a Ják502-vel megnyert nyílt kategória mellett a +50-es korosztályban a Palatinus csapatával (dr. Rajki Csaba, Hajszán Imre, Kiss Ferenc, Pálóczi László, Palotai Zoltán) is diadalmaskodott.

TG