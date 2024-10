A Viktória FC szerdán a bajnokságban 10-0-ra kikapott az FTC-től - kérdés, hogy a vasiaknak sikerül-e talpra állniuk a pofon után. Mert papíron a szombathelyiek az esélyesebbek. Markó Edina csapata a bajnokságban két-két győzelemmel, döntetlennel és vereséggel a 6. helyen áll, míg az Astra mind a hat meccsét elveszítette, 1-19-es gólkülönbséggel a tabella utolsó helyén tanyázik. A két gárda ősszel már összecsapott egymással, akkor a vasiak - az azóta súlyosan megsérült - Szil Tünde góljával 1-0-ra győzött. Ami a kupát illeti, a mostani sorozatban mindkét csapatnak a szombati lesz az első meccse, az első osztályú együttesek ugyanis ebben a körben, a 4. fordulóban, a nyolc közé jutásért kapcsolódnak be.

Németh Mirtillék szombaton hazai környezetben lépnek pályára. Fotó: Unger Tamás

– Nagyon kellemetlen ellenfél ellen játszunk majd, amely rossz sorozat után érkezik hozzánk – biztos vagyok bent, hogy a kupában kettőzött erővel akarnak bizonyítani – mondta Markó Edina, a Viktória FC vezetőedzője. – Kiélezett, igazi kupameccsre számítok, igazi kupahangulattal, ahol nüanszok dönthetnek majd – a bajnokihoz hasonlóan szoros mérkőzésre számítok. Hogy mi a végső célunk a kupában? Nem tekintünk nagyon előre, mindig a következő meccset akarjuk megnyerni – most a nyolcaddöntőt. Felkészültünk arra is, ha döntetlen lesz a vége és tizenegyesek jönnel. És továbbra is fontos, hogy a játékosok és a csapat meccsre tovább fejlődjön.

Döntetlennél nincs hosszabbítás, egyből tizenegyesek következnek.