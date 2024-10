A tavalyi ezüstérmes győriek az idei bajnokságban is remekül szerepelnek: mind a hat mérkőzésüket megnyerték, 18 gólt szereztek és hármat kaptak, 18 ponttal az FTC mögött a második helyen állnak a tabellán. Dörnyei Balázs együttesében szerepel a korábban Szombathelyen is védő kapus, Bíró Barbara. Bíró korábban volt válogatott, csakúgy mint Kovács Laura, Nagy Fanni, Süle Dóra, Öreg Cintia vagy éppen Kocsán Petra. Utóbbiak közül többen rendszeres tagjai a magyar válogatottnak. A győriek legutóbb 5-0-ra nyertek az Astra otthonában. Legeredményesebb játékosuk Kocsán Petra tíz góllal – a csatár vezeti az NB I. góllövőlistáját. A nyolc ponttal a hatodik helyen tanyázó Viktória legutóbb hazai pályán 1-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától.

A Viktória FC együttese. Fotó: Cseh Gábor

– Bajnokesélyes csapathoz utazunk, a játékosok nagy része már évek óta együtt játszik – mondta Markó Edina, a Viktória FC vezetőedzője. – Tehát nem csak egyénileg, hanem csapatként is erősek a győriek – sok válogatott játékossal a soraikban. Védekezésben stabilak, emellett támadásban gólveszélyesek – kőkemény összecsapásra számíthatunk. Mi viszont építhetünk a bajnokság elején nyújtott teljesítményünkre és arra is, hogy a felkészülés során erős külföldi együttesek ellen helytálltunk. Szóval vissza kell térnünk arra az útra, fegyelmezett játékra, fegyelmezett védekezésre van szükség – utóbbit egyébként a héten sokat gyakoroltuk. Emellett persze minél többször fel is kell érnünk a kapu elé. Olyan meccset várok, amelyen visszaszerezhetjük önbizalmunkat.