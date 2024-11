Budapesten, az Ormai csarnokban rendezték az év utolsó serdülő asztalitenisz versenyét, a TOP 10 bajnokságot. Volt néhány hiányzó a legjobbak közül, a SZAK-Sportiskola viszont minden jogosult játékosával képviseltette magát. A verseny toronymagas favoritja, Gergely Márk gyakorlásnak, edzésnek felfogva játszott, és még így is magabiztosan győzte le mind a kilenc ellenfelét. A két nap alatt mindössze két játszmát veszített, még csak megközelíteni sem tudták ellenfeleik. A szombathelyiek válogatott játékosa könnyedén, felszabadultan játszott. A vasiak másik résztvevője - Szarka Gábor – első tartalékként került be a mezőnybe és szokásához híven nagyot küzdött - egyik riválisa ellen sem adta olcsón a bőrét. Szarka Gábor utolsó U15-ös versenyén két győzelem mellett hét vereséget szedett össze és végül a 9. helyen fejezte be a bajnokságot.

Asztalitenisz: Szarka Gábor (balról) és Gergely Márk a fővárosban szerepelt. Fotó: VN/Szak-Sportiskola

Asztalitenisz: eredmény Ciprusról

A szintén a SZAK-Sportiskolában szereplő Poór Balázs pedig Cipruson, Nicosiában szerepelt. A ciprusi asztalitenisz szövetség több országgal együtt meghívta a magyarokat is, hogy részt vegyenek egy felnőtt nemzetközi tornán, ahol csapatban, párosban és egyesen mérhették össze tudásukat a versenyzők. A magyar csapat részvevői Poór Balázs, Fejős Anna, Kiss Csenge, Kizakisz Georgiosz Nikolaosz és Böhm Gábor edző volt. Poór Balázs és Kizakisz Nikolaosz párosban 2. helyen, míg csapatban 3. helyen végzett.