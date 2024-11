VIWA OSC–AVUS 9-10 (2-3, 4-1, 3-2, 0-4). Budapest, Szőnyi úti 50 méteres uszoda, 50 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Rubos, Császár.

Az AVUS játékosa, Kertész Bence négy gólt dobott a fővárosi mérkőzésen Fotó: Cseh Gábor



AVUS: Antoni – Hajmási 1, Makrai 1, Szili, Sági 1, Németh B. 2, Kertész 4. Csere: Spitzer, Sántha 1, Makarenko, Horváth R., Nagy L. Edző: Péter Imre.

A VIWA legeredményesebb játékosai Turán András és Seres János két-két góllal voltak.

A mérkőzés előtt a VIWA a második, míg az AVUS a 6. helyen állt a tabellán. Az első negyedben felváltva estek a gólok, a negyedet 3-2-re a vasiak nyerték. A második negyedben viszont a fővárosiak vízilabdáztak lendületesebben, jobban, zsinórban szerezték góljaikat. Az AVUS Kertész Bence révén csak egyszer talált be. A nagyszünetre 6-4-es hazai vezetéssel úsztak ki a csapatok. A harmadik negyedben is a hazaiak domináltak, igaz, a vendégek jól tartották magukat. A minden eldöntő utolsó negyedre háromgólos (9-6) vezetéssel fordultak a csapatok – és jött is a fordulat! Az aligátorok fokozatosan ledolgozták hátrányukat és 4 és fél perccel a lefújás előtt már 9-9 állt az eredményjelzőn. Óriási harc folyt minden labdáért, majd bő másfél perccel a lefújás előtt Németh Bódog akcióból megszerezte a vezetést a szombathelyi együttes. Bár a vendégek kiállítás miatt még egyszer emberhátrányba kerültek, gólt nem sikerült szerezniük, így az AVUS bravúros győzelmet aratott.