Mint arról korábban beszámoltunk, a szombathelyi születésű, sok magyar és külföldi csapatban is megfordult, korábbi nyolcszoros U19-es válogatott támadó, Bajner Bálint október 18-án, tehát bő egy hónapja a görög negyedorsztályban szereplő Episkopi FC-be igazolt.

Bajner Bálint termeli a gólokat görög csapatában Fotó: Episkopi FC

A korábban szebb napokat megélt krétai klubnak dúsgazdag tulaja van - ennek megfelelően a tervek is nagyratörőek. Nos, az Episkopi eddig remekül teljesít a bajnokságban, nyolc mérkőzésen szerzett 22 pontjával - hét győzelem, egy döntetlen - vezeti a tabellát. A jó szereplésben a szezon közben érkező Bajner Bálintnak is nagy szerepe van, hiszen az első meccsén csereként beállva rögtön egy szöglet utáni fejesgóllal egyenlített. Azóta is termeli a gólokat, öt bajnokin négyszer volt eredményes - hétvégén az Episkopi idegenben nyert 2-1-re, a vendégek vezető gólját a 24. percben a 34 éves magyar csatár szerezte. A hírek szerint Bajnert már a görög első,- és másodosztályból is figyelik.