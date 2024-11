A Körmend - Szarvaskend derbi klasszikus szomszédvári rangadónak számít a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. Az elmúlt években rendre a Szarvaskend jött ki jobban ezekből az összecsapásokból, az idén azonban a Körmend is jobban teljesít, a Szarvaskend pedig gyengélkedett az elmúlt hetekben, volt esély tehát a hazai, körmendi győzelemre. A Körmend számára jól is alakult a mérkőzés, sokáig vezetett 1-0-ra, ám a vendég a 79. percben egyenlített, sőt, a 86. percben a győzelmet jelentő gól is megszerezte - fordított, 2-1-re nyert tehát a Szarvaskend. És elszabadultak az indulatok, kezdődött a balhé.

Balhé a vármegye I-es mérkőzésen: középen Ódor Ádám játékvezető

Fotó: Szendi Péter

Balhé az öltözőben

Lapunk birtokába került a mérkőzés jegyzőkönyve, amelyben Ódor Ádám Csaba játékvezető leírta, hogy a meccs után több hazai rendező minősíthetetlen stílusban szidta - "vélhetően ittas állapotban". Jelezte továbbá, hogy az öltöző folyosóján dulakodás alakult ki, a játékvezetőt is megütötték -

egy be nem azonosított hazai néző hátulról megütött a derekamon, nem nagy intenzitással.

A közelharc hevességét érzékelteti a következő bejegyzés a jegyzőkönyvben: "dulakodás bontakozott ki az öltöző folyosón, ahol a többi rendező és a hazai csapat 6-os számú játékosa Osvald Milán védett minket tisztességesen, a komolyabb atrocitást elkerülve". Sőt, később a játékvezető öltöző ajtaját is megrúgták kívülről - valamint az egyik rendező a palackos ásványvizet is elvette a játékvezetőktől, mondván:

fulladjatok meg!

A bírói hármas nem érezte magát biztonságban, ezért Ódor Ádám bejelentést tett a segélyhívó központnak. Rövidesen ki is érkezett két rendőr a sporttelepre. Végezetül a játékvezető megjegyzi, hogy "rendőri kísérletben távoztak a sporttelepről".

A klub reagált - Kivizsgálják az esetet

Kérdeztük a körmendi klubot is az esetről - a klubvezetés pedig egy közleményt juttatott el lapunkhoz. Amelyet változtatás nélkül teszünk közzé:

"A Körmendi FC ezúton reagál a mérkőzést követően a játékvezető által megfogalmazott jegyzőkönyvi bejegyzésekre. Fontos számunkra, hogy minden mérkőzésünk barátságos és sportszerű légkörben zajlódjon, s mély sajnálatunkat fejezzük ki, ha bárki a mérkőzést követően tiszteletlen bánásmódban részesült. Klubunk elkötelezett a fair play és az együttműködés iránt, és határozottan elítéli az erőszak bármely formáját, amely nem fér bele sem a klub, sem a labdarúgás értékrendjébe. A játékvezetői beszámolóban megfogalmazott események kivizsgálását megkezdtük, és az előzetes meghallgatások alapján pontosítások szükségesek. A beszámolóval ellentétben a játékvezetők a szűk öltözői folyosón nem vonultak be az öltözőjükbe, amely akadályozta a közlekedést mind a játékosok, mind a technikai személyzet számára. Ennek következtében a játékvezető dereka irányába tolás történt a hely szűke miatt - nem támadó szándékkal. A játékvezető részéről az pedig tejesen valótlan közlés volt, hogy rendőri kíséret mellett hagyták el a sporttelepet. Ugyanis a rendőrök jóval a játékvezetők távozása előtt elhagyták az öltözőt, a sporttelepet - mivel nem akadt dolguk. A kialakult helyzet tisztázása érdekében klubunk kész együttműködni az illetékes hatóságokkal, és további lépéseket foganatosítunk a jövőbeli incidensek megelőzése érdekében. A Körmendi FC elkötelezett a biztonságos és sportszerű környezet fenntartása mellett, és minden szükséges intézkedést megtesz, hogy hasonló események ne történjenek meg".

A közeleményt Budai József elnök írta alá.