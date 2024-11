Zajlanak az események a vasi futballpályákon. Nem is olyan régen beszámoltunk egy félbeszakadt szentpéterfai meccsről, majd egy körmendi balhéról. Most pedig Kőszegfalvi SE-Vasszécsenyi TK (1-2) vármegyei III. osztályú labdarúgó mérkőzés után történtek "érdekes" események. A mérkőzés még rendben lezajlott, a találkozó után tört ki a balhé - Pázsi Máté játékvezető a jegyzőkönyvben azt írta, hogy a szurkolók földre lökték, a földön megrugdosták. A bírói hármas rendőri segítséget is kért.

Balhé a Kőszegfalva-Vasszécseny meccsen - Pázsi Máté játékvezető itt még talpon...

Fotó: Unger Tamás

Balhé Kőszegfalván

- Pázsi Máté furcsa, lekezelő stílusban vezette a meccset, érdekeses hangnemben "beszélgetett" a játékosokkal, az egyik partjelező pedig ki-kiszólogatott a szurkolóknak, persze ez nem mentség semmilyen erőszakos cselekedetre - mondta Kogler Gábor, a Kőszegfalvi SE klubvezetője. - A történtekről annyit, hogy már vége volt a mérkőzésnek, a labdákat, a szögletzászlókat szedtem össze, amikor kiabálásra, hangoskodásra lettem figyelmes. Odaszaladtam a tumultushoz, akkor láttam, hogy a játékvezető a földön fekszik. Négyen-öten rendezők segítettük be a bírói hármast az öltözőbe, és próbáltuk lecsillapítani a dühösebb szurkolókat. A játékvezető rendőrt hívott - négy rendőrautó, rengeteg rendőr érkezett ki a sporttelepünkre. Sőt, a rendőrök el is vittek egy szurkolónkat. A drukkereinktől annyit tudok, hogy a játékvezető lökött először, azért lökte meg, lökte el az egyik szurkolónkat, mert szerinte túl közel jött hozzá - ez váltotta ki a sajnálatos eseményeket. El vagyok keseredve, hogy ilyen helyzetbe keveredtünk. Sportszerű csapat hírében álltunk eddig, a csapatok, a játékvezetők szerettek hozzánk jönni. Sajnálom a történteket, amit el is mondtam a bírónak - de szerintem ezek az ifjú játékvezetők szerényebb, alázatosabb bíráskodással sok problémát elkerülnének...

A játékvezetvezető jelentése pedig a következőképpen néz ki:

"A mérkőzés végét követően, de még a pályán egy néző hevesen elém állt, az arcomba állt, meghúzta a mezemet. Ezt követően ellöktem magamtól, majd egy újabb néző nekem rontott - az illetőt később beazonosították, majd a rendőrség intézkedett vele kapcsolatban -, aki szintén meghúzta a mezem és a hajam, ezáltal a földre kerültem vele együtt. Majd míg a földön feküdtem körbevett hét-nyolc ember, közben egy illető többször is belerúgott a jobb lábamba. Majd a két kollégámnak, illetve pár hazai nézőnek köszönhetően sikerült felállnom, elhagyni a pályát, az öltözőbe vonulni. Az öltözőben rendőrt hívtunk, mert nem láttuk biztosítottnak a biztonságos elvonulásunkat a sportlétesítményből. A mérkőzés helyszínét rendőri biztosítással hagytuk el."