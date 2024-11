A Falco szezonbeli egyetlen vereségét éppen a litván bajnoki Rytastól szenvedte el: Vilniusban kapott ki (83-103). A hazaiaktól Váradi, Sövegjártó és Kovács is hiányzott betegség miatt.

Erős tempóban, sok kihagyott dobásal kezdtek a felek (3. pec: 2-2). A folytatásban váltott vezetést mutatott a tábla (7. perc: 10-8). Néhény gyors litván leindítás után Konakov mester időt kért (10-15). Fel is támadt a Perl által vezérelt Falco. Az első negyedet dudaszós litván tripla zárta (15-21). A második etapot azonban négy Falco-pont nyitotta – majd Rytas-időkérés próbálta megtörni a hazaiak lendületét (12. perc: 19-21). Szorult a Vilnius, kellett néhány furcsa játékvezetői ítélet, hogy túlélje a nehéz pillanatokat. Egy ellentámadásnál látványosan visszahúzták Perlt, szinte elszakadt a meze – nem vette észre egyik bíró sem. Helyette tecnikait kapott a reklamló Konakov mester... De a Falco nagyon akart – Pongó egyenesen parádézott. Diggs triplájával át is vette a vezetést a házigazda (19. perc: 35-33), és az első félidőt is megnyerte (20. perc: 40-34)!

Fordulás után nagy lendülettel nyitott a Rytas – de visszaverte a rohamokat a Falco (23. perc: 45-38). Sőt, magához ragadta az irányítást. A Falco extázisban játszott, sorra nyerte a párharcokat – és Perl büntetőivel 10 pont fölé növelte az előnyét (26. perc: 54-43)! Próbált sebességet váltani a vendég, erőszakosabban játszani. A harmadik negyed végén 57-53-as állást mutatott a tábla. A negyedik etap elején pedig ki is egyenlített a Vilnius (57-57) – kellett Bognár egyéni akciója, majd Clark triplája (62-57). És Clark a folytatásban is fontos kosarakat szerzett. Váltott pontokkal közelített a hajrá, a Falco kőkeményen őrizte lépésnyi előnyét (37. perc: 65-64). Aztán fordított a Rytas (65-68). Az utolsó perc 66-68-as állásról kezdődött. Perl egyenlített (68-68). Majd a Falco kivédekezte ellenfele támadását – de pontot nem tudott szerezni, leperdült a labda. Következett a hosszabbítás – amelyet 7-0-val kezdett a Vilnius (68-75). És innen már nem tudott visszajönni a meccsbe, kapkodott, sokat hibázott, kikapott a Falco.