Péntektől vasárnapig repkedtek a nyilak a Szombathelyi Asztalitenisz Csarnokban, ahol több min 130 profi és amatőr dartsos mérettette meg magát.

Sikerélményből nem volt hiány a darts hétvégén

Fotó: SZDCSE

– Szombaton vendégül láthattunk szlovák játékosokat is, így kicsit nemzetközivé vált az U23-as és a Steel Darts Open – tájékoztatott Csóka András, a Szombathelyi Darts Club SE elnöke, aki saját maga is nyilat ragadott pénteken és szombaton is. – Külön öröm volt látni, hogy egyesek, akik még csak szemlélői voltak a pénteki, szombati eseményeknek, vasárnap már az amatőrök között szerepeltek. Elégedettek lehetünk eredményeinkkel, jómagam Kozmor Józseffel harmadikak lettünk párosban, másnap pedig magabiztos teljesítménnyel tudtam megnyerni a steel opent.

A helyi dartsosok, Csóka András és Csóka Dániel is remekelt

Fotó: SZDCSE

Darts eredmények:

Péter P. Páros Open: 1. Herczeg Imre, Takács Zoltán (Körmend), 2. Szoták Balázs, Szoták Bálint (Győr), 3. Darányi Zoltán, Dömény Dávid (Győr) és Kozmor József, Csóka András (Szombathely). Clear ‘97 U23 Open: 1. Kámán Alex (Kocka Darts Club), 2. Ifjabb Molnár Csaba (SZDCSE), 3. Horváth Gergő Roland (Győri DC), 3. Budavári Zsombor (SZDCSE). A Clear ‘97 Steel Darts Open: 1. Csóka András (SZDCSE), 2. Somogyi Róbert (Kocka Darts Club), 3. Kozma Bálint és Csóka Dániel (SZDCSE). Pannonsport Amatőr Open: 1. Somogyi Róbert (Kocka Darts Club), 2. Herceg Imre, 3. Nyul Patrik (Kocka Darts Club) és Takács Zoltán (Körmendi Darts Club).