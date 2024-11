A Falco végül 89-76-ra győzött.

Gasper Potocnik: – Nagyszerű volt a hangulat, és csak azt kívánhatjuk, hogy a csapat mindig ilyen atmoszférában játsszon. Mindent kiadtunk magunkból, küzdöttünk méghozzá nagyon jó együttes ellen. Ez az, amit elterveztünk és megígértünk egymásnak. Jól felkészültünk, próbáltuk teljesíteni, amit elterveztünk, de leginkább küzdeni akartunk,és ez sikerült is. Remélem, a szurkolóink is elismerik ezt, viszont jár a dicséret a Falcónak, mert jobb volt.

Milos Konakov: – Nem könnyű negyvennyolc órával azután pályára lépni, hogy a Bajnokok Ligájában hosszú utazást követően játszottunk. Másfelől, ez a munkánk, és a csapat ezt komolyan vette. Az első félidőben volt némi problémánk a Sopron támadólepattanóival, de a másodikban már uraltuk ezt a részét is a játéknak. Az egyetlen részlet, amivel nem lehetek elégedett, az a tizenöt eladott labda, ami annak volt tulajdonítható, hogy a fáradtság miatt türelmetlenek voltunk támadásban. Végül aztán megnyertük a meccset, és csak ez számít.