Mind a két csapat kiváló szezont fut. A litván bajnoki címvédő Rytas vezeti hazája bajnokságát (7 győzelem/1 vereség) – a magyar bajnok Falco (8 győzelem) szintén az NB I.-es tabella élén áll.

Falco: Milos Konakov csapatára nehéz, kemény meccs vár

Fotó: Unger Tamás



A Falco két győzelemmel kezdte a BL-kiírást: nyert Lengyelországban a Wroclaw vendégként (75-84), majd hazai pályán legyűrte az olasz Reggianát (78-81). A Vilnius olaszországi vereséggel mutatkozott be a nemzetközi porondon, 67-77-re kapott ki a Reggianától, majd 98-75-re verte el a vendég Wroclawot. Az előző BL-körben a Falco a Vilnius vendége volt. Ugyan végig a litván kirakatcsapat diktálta a tempót, végig vezetett, de a vasi gárda jóideig tartott a lépést. A negyedik negyed 73-63-as állásról kezdődött, aztán folyamatosan nyílt az olló, végül kereken 20 ponttal, 103-83-ra nyert a Vilnius.

A végén nyílt ki az olló

– Tudtuk, hogy a Rytas a szerzett labdákból gyorsan támad és gyorsan fejezi be az akcióit, ezt most is megmutatta, amire nem volt válaszunk. Úgy harminc percig pariban voltunk, de a maradék időben fölénk nőtt a házigazda. Néha puhán játszottunk és nem reagáltunk jól az ellenfél játékára – összegzett akkor Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere.

Kemény csata következik

– Nehéz, kiélezett csatára, fizikális mérkőzésre számítok – vezette fel a Falco–Vilnius mérkőzést Milos Konakov. – A kulcs a védekezésünk minőségén lesz, nem szabdad, hogy ellenfelünk gyors leindításokat vezessen, könnyű kosarakat szerezzen. Tudjuk, hogy mit játszik a Rytas, becsülettel felkészültünk – 40 perc koncentrációt, szervezett csapatjátékot várok el a fiúktól!

Még egy kevés jegy van

A meccsre korlátozott számban még van belépő, 17 órakor nyit ki a pénztár.

Szoros a csoport

A csoport állása: 1. Rytas Vilnius (2 győzelem/1 vereség), 2. Pallacestrano Reggiana (2 győzelem/1 vereség), 3. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (2 győzelem/1 vereség), 4. WKS Slask Wroclaw (0 győzelem/3 vereség).

A 4. forduló másik mérkőzése, a Reggiana–Wroclaw összecsapás kedden este, lapzárta után ért véget.