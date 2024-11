A szerbiai ETTU Youth Series versenyt követően nem sokkal, a csehországi Plzen adott otthont a sorozat következő állomásának.

A szombathelyi Gergely Márk két bronzéremmel tért haza Csehországból Fotó: Unger Tamás

A szűk magyar válogatott keretben Gergely Márk egyéniben és vegyes párosban állt asztalhoz. A korábbi, nisi kettős gyezelmet követően ezúttal két bronzérmet gyűjtött be a vasi játékos - egy kicsit erősebb mezőnyben, mint legutóbb. Gergely volt a torna elsőszámú kiemeltje és nem is volt gondja az elődöntőig. Ekkor egy svéd védő játékossal - akivel még nem játszott egyszer sem korábban - találkozott, és 3-1-es vereséget szenvedett. Ingerström ezután már a végső győzelmet is megszerezte.

Nem sikerült nyerni vegyes párosban sem. Fegyver Zsófiával az oldalán egy német-román kettőstől kaptak ki 2-1-es vezetést követően 3-2-re, szintén az elődöntőben.