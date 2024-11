Az egész város, de talán nem túlzás azt mondani, hogy egész Vas vármegye sportot szerető, a zöld-fehér színekhez valamilyen formában kötődő közössége várja a csütörtök esti, 18 órakor kezdődő Haladás VSE-küldöttgyűlést. Mint arról többször írtunk, a HVSE komoly gondban van...

Nemény András korábban közgyűlésen hangsúlyozta: Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével is tárgyal majd a Haladás VSE futball klub jövője érdekében

Fotó: VN-Archív/UT

Haladás VSE: napirendi pontok

A napirendi pontok között - információink szerint szerepel - a többi közt a HVSE sportszakmai beszámolója, a 2023. évi beszámoló ismertetése, a 2024-es pénzügyi helyzet ismertetése). Aztán az NB III.-as indulási/szereplési jog átruházása a Haladás 1919 Labdarúgó Kft.-nek. Továbbá új tisztségviselőket is választhatnak a HVSE-ben: a szombathelyi önkormányzat Kovács Elődöt elnökségi tagnak, míg Czeglédy Csabát a felügyelőbizottságba delegálta.

Mennyi lehet a HVSE-mínusz?

A Haladás VSE komoly pénzügyi gondokkal küzd - s nem csak a labdarúgó szakág. A 2022. évi egyszerűsített éves beszámoló alapján a HVSE adózott eredménye mínusz 285 millió 625 ezer forint volt - ezt követően a saját tőke a 2022-es évben mínusz 277 millió 209 ezer forint volt. A 2023-as esztendőben szintén veszteséget mutatott ki az egyesület: az év végi adózott eredménye - értesüléseink szerint - mínusz 112 millió 143 ezer forintra rúgott.

Lapunk információi szerint 2023-ban a saját tőke tovább csökkent: csaknem mínusz 390 millió forintra esett vissza. És ehhez jön még a 2024-es "eredmény"... A zuhanyhíradó szerint utóbbi már csaknem mínusz 600 millió forintnál tart. S információink szerint harmadik hónapja nincs fizetés a klubnál - beszédes az egyik HVSE-alkalmazottól elhangzott mondat:

Olyan nagy a probléma, hogy már nem is hitegetnek, nem is biztatnak minket...

Beleteszi-e az önkormányzat a szükséges pénzt?

Mint arról szeptemberben írtunk a szombathelyi közgyűlés tudósításakor: a HVSE labdarúgó szakosztálya számára - külön bankszámlára - nyújt 20 millió forint önkormányzati támogatást a város. Mint ahogy az is elhangzott, hogy Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével is tárgyal majd Nemény András a Haladás futball klub jövője érdekében. A polgármester akkor kiemelte, szeretnék látni, mi történik a HVSE-n belül. A szurkolókhoz szólva pedig úgy fogalmazott:

Nem akarom hamis illúziókba ringatni őket, jelen pillanatban a csapat megmentése a cél

Lehet-e közösen működtetni az új futball kft-t?

Érdekes kérdés továbbá, hogyan alakul a Haladás 1919 Labdarúgó Kft. összetétele hosszú távon. A közgyűlés jóváhagyott határozata szerint a kft.-ben 10 százalékos tulajdonrésze lenne az Illés Labdarúgó Akadémiának is (bár egyelőre meg nem erősített információink szerint ennek nem igen örülnek az akadémián...). Az akadémiához köthető ISA Haladás toronymagasan vezeti a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tabelláját - rohamléptekben halad az NB III. felé. Mi lesz akkor, ha az ISA Haladás feljut az NB III.-ba, a Haladás VSE pedig megőrzi NB III.-as tagságát? Továbbá ugyancsak 10 százaléka lenne a kft.-ben a Haladás VSE-nek is - vagyis annak az egyesületnek kellene pénzügyileg (is) támogatnia az új kft-t., amely maga is csődközeli helyzetben van. De ez csak egy-két kérdés a sok közül... Az önkormányzat jelenleg - a nyilvánosan elérhető céginformációs adatok szerint - 100 százalékos tulajdonosa a Haladás 1919 Labdarúgó Kft-nek.