Két négyszeres bajnok csapott össze – a nagy rivális, az egyik trónkövetelő fogadta a címvédőt, a listavezetőt, a Haladás VSE gárdáját.

Berettyóújfalu–Haladás VSE 2-2 – Vas Ádám is kapuba talált

Fotó: Unger Tamás

A Haladásnál fellépő anyagi gondok természetesen a futsalosokat is elérték, hónapok óta fizetés nélkül lépnek pályára a játékosok – és a napokban tartott HVSE-küldöttgyűlése után továbbra is bizonytalan a jövő. A nehézségek ellenére a futballisták, a szakmai stáb tagjai elutaztak Berettyóújfaluba, és becsületből lejátszották a mérkőzést. A HVSE szezonbeli egyetlen vereségét éppen a Berettyótól szenvedte el, még az 5. fordulóban kapott ki hazai pályán 3-1-re nagy riválisától. Most is közel volt a vereség, 2-0-ra is vezetett a házigazda, ám a HVSE nagy csatában, a hajrában kiharcolta a döntetlent. Abban pedig csak bízhatnak a HVSE-szurkolók, hogy ezzel a meccsel nem ért véget a szombathelyi futsal sikerkorszaka...

Jegyzőkönyv - Haladás VSE

MVFC Berettyóújfalu–Haladás VSE 2-2 (1-0). Berettyóújfali, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Szilágyi, Zominyi (Goneth).

Berettyóújfalu: Sándor – Szalmás, Rábl, Nagy K., Ramic. Csere: Mező (kapus), Szatmári, Iszák, Magyari, Nagy D., Nagy R., Szabó P., Duró. Edző: Turzó József.

HVSE: Gyimesi – Hajmási, Dróth, Vatamaniuc-Bartha, Vas. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Knizs, Schlemper, Sipos, Körmendy, Petterson, Hadházi, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Szalmás (3.), Ramic (23.), ill. Hadházi (32.), Vas (39.).

Fogynak a meccsek

A Haladás a tabella élén telel, toronymagasan vezeti a rangsort - az idén mér nem rendeznek bajnokit. Az év zárásaként vár még a csapatra egy Magyar Kupa-mérkőzés december 6-án a Dunaújváros vendégeként.