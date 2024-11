Két négyszeres bajnok csap össze - igaz, az utóbbi évek a Haladás VSE sikereiről szóltak, a Berettyó legutóbb 2019-ben ünnepelhetett aranyérmet.

Ferraz Conde Felipe, a Haladás VSE edzője dirigál

Fotó: © Cseh Gábor

A hazai csapatot két volt HVSE-futballista, két válogatott futsalos erősíti: Nagy Kevin már a második szezonját tölti az MVFC alakulatában, míg Szalmás Zoltán a nyáron tette át a székhelyét Szombathelyről Berettyóújfaluba (Nagy Kevin egyébként a Berettyó házi gólkirálya, 10 találatnál jár). A kispadon pedig az a Turzó József ül, aki korábban szép sikereket ért el a Haladással – és nem mellékesen a magyar válogatott szövetségi kapitány is volt. Figyelemre méltó, hogy a HVSE szezonbeli egyetlen vereségét éppen a Berettyótól szenvedte el: még az 5. fordulóban kapott ki hazai pályán 3-1-re nagy riválisától. Azóta viszont a Haladás nem hibázott, sorozatban nyerte a meccseit, toronymagasan vezeti a tabellát - annak ellenére is menetel, harcosan, motiváltan futballozik Ferraz Conde Felipe vezetőedző csapata, hogy a HVSE-nél fellépő anyagi gondok a futsalosokat is elérték. A Berettyó egyelőre hektikus szezont fut, szép győzelmekkel, váratlan pontvesztésekkel - "csak" 5. a tabellán. Utolsó bajnokiját elbukta, Veszprémben kapott ki simán 4-0-ra. De hazai pályán mindenkire veszélyes ellenfél.

Haladás VSE: lassan vége

A Haladásnak ez lesz az idei utolsó bajnokija - igaz, az év zárásaként vár még rá egy Magyar Kupa-mérkőzés december 6-án a Dunaújváros vendégeként.