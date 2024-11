Az utolsó előtti fogadta a listavezetőt – a bentmaradásért küzdő, mindössze két győzelmet számláló Honvéd a címvédésre hajtó, veretlen Falcót. Egyértelműen a szombathelyi csapat lépett pályára esélyesként. A Honvéd a napokban igyekezett megerősíteni a keretét: érkezett a szerb-magyar irányító, Aleksandar Sokolovic, valamint az Új-Zélandon született 4-es poszton bevethető Matt Freeman – azonban utóbbi játékos, valamint Filipovic Stefan sérülés miatt kihagyta a meccset.

Nehezen lendültek bele a felek, nem értek célba a dobások, szerényen csorogtak a pontok – amúgy a hazaiak kapták el jobban a rajtot (4. perc: 6-2). Folyamatosan vezetett a Honvéd, rozsdásan csikorgott a Falco-gépezet – kellett Pongó zsinórban behintett két triplája. Fel-felzárkózott a sok hibával játszó – például sok labdát eladó – szombathelyi gárda, de rendre meglépett a Honvéd (8. perc: 16-13). Diggs triplájával a negyed hajrájában fordított a Falco (18-19), de a Honvéd egy dudaszós duplával csak megnyerte az első etapot (20-19). A másodikat pedig egy triplával nyitotta – amire Váradi is hármassal felelt. Majd Perl büntetőkből fordított a Falcónak (12. perc: 23-24). Szoros állással, váltott vezetéssel folytatódott a meccs. Kellemetlen ellenfélnek bizonyult, motiváltan, harcosan játszott Honvéd – nem engedte, hogy lendületbe jöjjön a Falco (16. perc: 38-33). Időt is kért Konakov mester. Hozzá kell tenni: a játékvezetők nem igen tolerálták a Falco védekezését, rengeteg büntetőt dobhattak a hazaiak. a folytatásban próbálta fokozni a tempót a vasi alakulat, de továbbra is sokat hibázott. Ám szívós küzdelemben kezdett ismét zárkózni – a 19. percben, 42-40-es állásnál kért időt a házigazda. Ám jött Perl triplája – amire nem volt válasza a Honvédnak. Egyetlen ponttal ugyan, de csak megnyerte az első félidőt a Falco (20. perc: 42-43).

A második félidőt már összeszedettebb játékkal, és 7-0-val kezdte a Falco (22. perc: 42-50) – kénytelen volt időt kérni a Honvéd. Triplával tért vissza a pályára a házigazda, de maradt az irányítás a Falcónál. Stabil védekezés, labdaszerzések, gyors leindítások után szerzett könnyű kosarakat, és palánk alól is jöttek a pontok – 10 pont fölé nőtt a különbség (25. perc: 47-59). A Honvéd szinte képtelen volt gyűrűbe találni, és egyre nehezebben tartotta a lépést (28. perc: 49-64). A játékrészt két sikeres Honvéd-büntető zárta, így „csak” csak 12 pontos vezetésről kezdhette a negyedik negyedet a Falco (30. perc: 53-65). Váradi majd Diggs is betalált távoltról (32. perc: 53-71)! A Honvés rögtön stílust és ritmus váltott, egyéni teljesítményekre építve rohamozott, és dobott minden mindegy alapon – próbált meccsben maradni (36. perc: 63-76). De stabil előnye birtokába már rutinosan játszott a Falco (38. perc: 63-82). A vége pedig nagyon sima, 22 pontos Falco-győzelem lett!