Az elmúlt hétvégén már a 4. Joó András Emléktornának – kispályás labdarúgótornának – adott otthont a Sárvár Aréna.

A Joó András Emléktorna döntőjének két csapata

Fotó: VN/Pupp Richárd

A szervezők, a fiatalon távozott „Dugó” egykori barátai, csapattársai idén is a +35-ös korosztálynak írták ki a hagyományos, népszerű, baráti erőpróbát – ezúttal nyolc csapat lépett pályára.

A résztvevők 1x13 perces mérkőzéseket játszottak, a csoportban mindenki játszott mindenkivel, majd az azonos helyen végzők küzdöttek meg egymással a helyosztókon. A döntő, a két csoportelső csatája 0-0-s döntetlenre végződött, majd szétlövésekkel, hetesekkel nyert 3-2-re a Dugó I. csapata. A torna jótékony célt is szolgált, a nevezési díjakból, illetve a felajánlásokból összegyűlt pént a szervezők eljuttatták Joó Andás családjának. A torna után a csapatok a Sárvár FC klubhelyiségében gyűltek össze egy baráti vacsorára beszélgetésre. És természetesen a szervzők úgy tervezik, hogy jövőre megrendezik az 5. Joó András Emléktornát is.

Joó András Emléktorna, eredmények

Az A csoport végeredménye: 1. Dugó I., 2. Jumbo Intertrans, 3. Old Boy’s, 4. Rábapatyi öregfiúk. A B csoport végeredménye: 1. Casino Dom, 2. Dugó II., 3. Sárvár FC öregfiúk, 4. Margaréta.

A 4. Joó András Emléktorna végeredménye: 1. Dugó I., 2. Csino Dom, 3. Dugó II., 4. Jumbo Intertrans, 5. Sárvár FC, 6. Old Boy’s, 7. Rábapaty, 8. Margaréta.

Győztes csapat tagjai: Sánta Roland, Horváth Tibor, Horváth István, Vajda László, Koronczai Roland, Tancsics Zsolt, Manganelli Attila, Pupp Richárd.

Különdíjasok, gólkirály: Koronczai Roland (Dugó I.).Legjobb kapus: Sánta Roland (Dugó I.). Legjobb játékos: Horváth Róbert (Casino Dom).