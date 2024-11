Esélyeshez méltóan, talán a vártnál is könnyebben gyűrte le (32-24) szombaton az SZKKA együttese az MTK hazai környezetben. A vasiak egyik legjobbja Pődör Blanka volt, akinek teljesítményét edzője, Bo Rudgaard is kiemelte a mérkőzést követően.

Az SZKKA irányítójának, Pődör Rebekának harcias, jó játékára nagy szükség lesz a Vác ellen

Fotó: © Cseh Gábor



– A legfontosabb feladatunk az volt, hogy túllépjünk az esztergomi vesztes mérkőzésünkön, más hozzáállás szükségeltetett a részünkről – fogalmazott a klub közösségi oldalán Pődör Blanka. – Tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, az is volt, bár a végeredmény alapján simának tűnhetett a találkozó, nem volt az, mert javarészt szoros volt az állás. A második félidőben sikerült feljavulnunk védekezésben, fegyelmezettek voltunk, és ebből tudtunk értékes gólokat szerezni – értékelt az SZKKA fiatalja.

Nővére, az MTK ellen 10 gólt szerző Pődör Rebeka a szezonban már negyedik alkalommal került be a Hét Csapatába az M4 Sporton. Az irányító 68 góljával továbbra is vezeti az NB I. góllövőlistáját.



A szerdai ellenfél, a Vác három ponttal lemaradva az ötödik SZKKA-tól a hatodik helyet foglalja el. Mindemellett az EHF Európa Ligában is érdekeltek, egy győztes párharc választja el őket a főtáblától. A bajnokságban három győzelemmel és négy vereséggel álló Vác a legutóbbi fordulóban pályán egy góllal, 33-32-re meglepetésre kikapott odahaza a Békéscsabától. Az SZKKA NB I.-es történelme során még sosem tudta legyőzni a Vácot – 0-6 a mérleg oda. Ezt a szériát szeretnénk megszakítani a szombathelyiek szerda este. SD