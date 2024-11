Jó szájízzel, győzelemmel tudott háromhetes válogatott szünetre vonulni a körmendi gárda, amely a legutóbbi bajnoki fordulóban nagy csatában 82-80-ra verte a Kecskemétet. A találkozó egyik emlékezetes momentuma az volt, amikor vasiak légiósa, Rudi Williams meglepett egy fiatal szurkolót egy pár cipővel. Az akciónak persze története is van. Az október 30-i hétközi NB I.-es kosárlabda-bajnoki fordulóban történt az Egis Körmend-ZTE nyugati örökrangadón, hogy egy kissráccal lepacsizott Williams, miután a vasi piros-feketék légiósa egy 2+1-es akció végén talpra ugrasztotta a közönséget. A légiós ezután kirakta sztoriba közösségi oldalán, hogy keresi a srácot, és szívesen adna neki egy pár aláírt cipőt. A Rába-parti klub egyik munkatársa közzétette a kosaras bejegyzését, hogy keresi a fiút. Alig egy óra múlva elő is került a kissrác, majd a körmendi stáb tagja összekötötte egymással a sztori főszereplőit. Az aláírt cipő átadása a KTE elleni összecsapáson meg is történt.

A szegedi csapatot fogadja a Körmend

Fotó: Szendi Péter / Forrás: VN/archív

A válogatott szünet persze a pihenés és regeneráció mellett a munkáról is szólt Körmenden, hiszen a hibák javítása mellett Forray Gábornak egy új embert is be kell építenie csapatába. November közepén ugyanis arról számoltunk be, hogy Vuckovicot kézsérülése miatt a montenegrói Boskovic helyettesíti a jövőben.

– Nagyon jókor jött és maximálisan ki is használtuk ezt a válogatott szünetet – nyilatkozta Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Az utolsó mérkőzéseinken összeszedtünk két olyan sérülést is, amelyekből időbe telik felépülni, gondolok itt Doktor Petire és Arsenije Vuckovicra. Így ezzel a pár héttel legalább nyertünk egy kis időt. Ami a többieket illeti, három nap pihenőt kaptunk a kecskeméti találkozót követően, aztánm végig készültünk a folytatásra. Játszottunk egy edzőmeccset, ami annak ellenére is jól sikerült, hogy voltak hiányzóink. Ami pedig az új játékost, Boskovicot illeti, igyekeztünk mihamarabb beépíteni, egyre inkább érzi mi a feladata és szerepe, de ez nem megy egyik napról a másikra. Bízunk benne, hogy hasznára lesz a csapatnak.