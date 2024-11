Kétmeccses győztes szériával érkezett a Körmend az eddig 100 százalékos Szolnok otthonába. Két rendkívül fontos meccset nyertek Forray Gáborék a legutóbbi két fordulóban. Miután idegenben verték a piros-feketék az addig veretlen NKA Universitas Pécset, majd szerdán a ZTE-t is elkapták hazai pályán. A Szolnok ellen mindenképpen extra teljesítmény kellett mindenkitől a győzelemhez.

Hiába a feltámadás, kikapott a Körmend Szolnokon

Fotó: Szendi Péter

A találkozó első öt percében teljesen kiegyenlített csata zajlott a pályán, Lukács hármasával először tudott nagyobb, hatpontos előnyt kialakítani a házigazda. A negyed végére nagyon kiestek a ritmusból a vasiak, akik gyengén védekeztek, ennek következtében az Olaj neve mellett 35 pont állt az etap végén szemben a körmendi 22-vel. A második negyed első felében nem tudta számottevően lopni a távolságot a Körmend, az utolsó percekben azonban megint leblokkoltak a Rába-partiak, a Szolnok pedig ezt könyörtelenül kihasználta és 21 pontos előnyre tett szert (64-43). Triplák, lepattanók, gólpasszok – mindben jobbnak bizonyult a hazai gárda. Óriásit kellett volna javulnia a Körmendnek ahhoz, hogy visszahozza ezt a meccset a sírból.

Fordulás után is megmaradt a 20 pontos különbség a felek között, a 26. percben Rudner középtávolijával pedig már teljesen behozhatatlannak tűnő, 25 pontra távolodott a Szolnok. A Körmend azonban nem az a feladós fajta, az Olaj talán már el is hitte, hogy megvan a meccs, ám ekkor 11-0-ás szériát futott az MTE, így már csak 14 pont választotta el a csapatokat egymásról (75-61). Az utolsó percekért azonban megint nagy kár, mert a Szolnok a negyed hajrájában megint élesebbnek tűnt, így újfent a 20-at súrolta a különbség (83-65). Kountz az utolsó másodpercekben elsüllyesztett hármasával sikerült kozmetikázni az eredményen (83-68). A záró 10 percben mindent egy lapra feltéve próbált csodát tenni a Körmend. Nem állt messze a megvalósításától.

A negyed első három percében az Olaj még tartotta 14-15 pont körüli előnyét. A Rába-partiak addig-addig kapaszkodtak, míg egyszer csak benéztek 10 pont alá. Ebben főleg Kountznak volt nagy szerepe, aki előbb egy középtávolit, majd egy triplát is a sikeresen küldött a gyűrűbe, ezzel már 91-82 állt az eredményjelzőn. Aztán Williams is helyére tett egy kettest, már csak hét pont volt közte (91-84). Aimaq is hintett egy duplát, amire Williams hármassal reagált (93-87). A csata érezhetően a 38. percben dőlt el végleg, amikor Szubotics bedobra mindkét büntetőjét, ezzel újra 10 pont lett közte (97-87) és innen már nem volt visszaút a Körmendnek. Pokoli mélyről állt fel a vasi gárda, amely óriásit küzdött, de az ellenfél folyamatos üldözése rengeteg energiát emésztett fel vendég oldalon. Végül hat ponttal maradt alul a Rába-parti csapat, amely 95 dobott ponttal kapott ki Szolnokon.