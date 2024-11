Az Egis Körmend szerdán fergeteges meccsen fektette két vállra a Zalaegerszeget (91-78). A kezdeti nehézségek után összeállt a vasiak védekezése, a második félidőben mutatott játékukkal pedig bárkire veszélyesek lehetnek már. Forray Gábor vezetőedző a nyugati örökrangadót követően úgy fogalmazott, büszke csapatára, amely a biztató előszezon után kissé hullámvölgybe került, de kezd belőle kijönni. Az NKA Universitas Pécs és a ZTE után szombaton ahhoz a Szolnokhoz látogatnak a Rába-partiak, amely veretlen a bajnokságban. Az Olaj hétvégén simán verte az Albát (96-87), szerdán azonban elszenvedte negyedik vereségét is a FIBA Europe Cupban a Porto ellen (71-88). A Szolnok játékát egyértelműen légiósai formálják, a nagy visszatérő Subotic mellett Jovanovic és Aimaq is fontos láncszem, akárcsak a fiatal magyarok, Lukács és Pallai. De a Körmend a ZTE elleni második félidei játékával akár meg is lepheti vendéglátóját.

Kosárlabda: Durázi Krisztofer szaggatja a palánkot

Fotó: Szendi Péter



A Falco-Vulcano Energia KC szerdán elszenvedte szezobeli első vereségét: a Bajnokok Ligája 3. fordulójában a litván Rytas Vilnius vendégeként kapott ki 103-83-ra. Bár végig a litván kiarakatcsapat vezetett, a Falco jól küz0dött, többször is felzárkózott – a negyedik negyedben dőlt el a csata.

– Tudtuk, hogy a Rytas a szerzett labdákból gyorsan támad, gyorsan fejezi be az akcióit – mire most nem volt válaszunk. Harminc percig meccsben voltunk, de aztán fölénk nőtt a házigazda. Néha puhán játszottunk és nem reagáltunk jól az ellenfél játékára – összegzett Milos Konakov, a Falco mestere.

A bajnokságban veretlen Falco csak csütörtökön, 22 óra körül tért haza Litvániából – sok idő tehát nem maradt ráhangolódni a Sopronra (nem is beszélve a fáradtságról). Márpedig az SKC jó csapat, jó formában van, előző két bajnokiját (Szeged, OSE) megnyerte.

Matthew Tiby lendületben

Fotó: Unger Tamás



Meccsek, eredmények

A hétközi, 7. forduló eredményei: Körmend–ZTE 91-78, Paks–Pécs 102-81, Oroszlány–Sopron 68-80, Szeged–Honvéd 57-75. A Kecskemét–Alba és a Falco–Debrecen meccset december 4-én, a PVSK–Szolnok derbit december 18-án pótolják.