A kőszegi székhellyel működő Magyar Snapszer Szövetség kilenc állomást (Kőszeg, Jakabszállás, Szombathely, Ölbő, Balatongyörök, Röjtökmuzsaj, Lakitelek, Budapest, Magyarnádalja) felölelő selejtező-sorozata február elején kezdődött, és november elején ért véget. A komoly létszámot megmozgató selejtező-versenyekről végül 16 kártyás kvalifikálta magát az országos döntőre.

Kovács János első alkalommal jutott be az országos döntőbe

Kőszegi döntő

A finálét november 16-17-én, szombaton és vasárnap Kőszegen, a Corner Sörözőben rendezik. A vasi kártyások idén is remekül teljesítettek: 11 vasi snapszeros jutott be a döntőbe! A döntő mezőnye egyébként roppant erős, több korábbi bajnok is asztalhoz ül, érdekesség továbbá, hogy mind a 16 versenyző büszkélkedhet tornagyőzelemmel. Színvonalas, izgalmas fináléra van tehát kilátás!

A mezőny

Az országos egyéni spnapszerbajnokság döntőjének a mezőnye: 1. Táncsics Péter (Kőszeg) 359 pont, 2. Fülöp Sándor (Ölbő) 232 pont, 3. Bogdán Szabolcs (Szombathely) 206 pont, 4. Tuczai Miklós (Szombathely) 204 pont, 5. Márkus László (Szombathely) 190 pont, 6. Kovács János (Körmend) 167 pont, 7. Sütő Ferenc (Csákánydoroszló) 149 pont, 8. Bellovits Márk 140 pont, 9. Lange József 126 pont, 10. Németh József (Kőszeg) 126 pont, 11. Fischer András 119 pont, 12. Szabó Gábor 119 pont, 13. Cigányné Pál Gyöngyi 119 pont, 14. Németh Miklós (Körmend) 101 pont, 15. Földvárszki István (Szombathely) 92 pont, 16. Balogh János (Magyarnádalja) 92 pont.