Szegedi pontokkal indult a találkozó, Herndon pofozta be a labdát a gyűrűbe az első perc végén. Aztán éledezett a Körmend is, amely Durázi szép egyéni megmozdulásával egyenlített, Pipiras hármasával pedig már a házigazda volt előnyben (5-2). Heath sikeres zárkózási kísérletére válaszul Kiss Bence is elsütött egy triplát. A negyedik perc végére már a 10-et súrolta a felek közti különbség (13-4). Egy 5-0-ás futással próbált közelíteni a Szeged (13-9), de magabiztosan őrizte fórját a házigazda. A hetedik percben megszerezte első pontjait Körmend-mezben az új szerzemény, Boskovic is (17-11). A negyed végére 11 ponttal lépett el a Rába-parti alakulat. Herndon büntetői zárták az első 10 percet, a 2 kísérletből csak egy ment be, így az első etap 24-14-gyel zárult. A második negyed közepére 17 pontosra növelte előnyét a hazai gárda (40-23), ám innentől megrázta magát a Tisza-parti együttes és egy 9-0-ás sorozattal ijesztett rá a vasi piros-feketékre, de Kuntz távolija idegnyugtatóként hatott a hazaiakra (43-32). Viszont Heath is beakasztott egy hármast, megint bejött 10 alá a Szeged. Több pont már nem született az első félidőben, amely így 43-35-tel zárult.

Térfélcserét követően a harmadik negyed nagy részében 10 pont körüli különbség volt jellemző a felek között, rengeteg pontatlanság tarkította a meccset. A meccs ezen szakaszában a Körmend nem tudott ellépni, a Szeged pedig egy-egy pillanattól eltekintve alig tudott közelebb férkőzni vendéglátójához. Az egyik ilyen pillanat a 26. percben volt, amikor Heath tripláját követően már csak 5 pont választotta el egymástól a csapatokat (53-48). Kountz és Williams pontjaival aztán megint feltornászta 10-re előnyét a Körmend (58-48). Zsíros távolijával ismét felcsillant a remény a vendégek előtt, de a negyed vége a hazaiaké volt, akik 64-51-re nyúltak el a Szegedtől. A vendégek mindent egy lapra tettek fel, legalábbis az utolsó 10 perc elején ez látszott. Zsíros ugyanis nagyon belejött a triplagyártásba, amibe Cseh is beszállt, igaz, ezzel is még csak épphogy bejöttek 10 alá (69-60). Ferencz egy távolival, Boskovic pedig egy duplával gondoskodott arról, hogy tisztes távolban maradjon a Szeged (74-60). Simándi Árpád egyre kevésbé tudta tolerálni a szegedieket sújtó bírói döntéseket, így kiosztottak neki egy technikait. A találkozó ezen pontján eldőlt a lényegi kérdés. A végére ugyan feljött a Tisza-parti alakulat, de ez már nem osztott, nem szorzott, teljesen megérdemelten nyert a Körmend.