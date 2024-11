A második félidő elején pedig rögtön átlépte a 10 pontot a törökök fórja (22. perc: 31-44) – könnyű ziccereket értékesítettek a vendégek. Rögtön magyar időkérés szakította meg a meccset. A mérkőzése ezen szakaszában nagyot küzdött azért a magyar csapat, hogy egyáltalán meccsben maradjon (33-47). Perl és Golomán pontjaival araszolgatott a vendéglátó – és ha nehezen is, de tartotta a lépést (27. perc: 44-51). Azonban a kritikus pillanatokban mindig akad valaki a törököknél, aki betalált, fontos pontokat szerzett. Fokozódtak az izgalmak, érezhető volt a feszültség a pályán. A magyar csapat pedig folytatta a felzárkózást (49-53) – szűk egy perccel a harmadik etap vége előtt időt kért az ellenfél. Hiába, az eksztázisban játszó magyar válogatott – Hanga dudaszó triplájával – egyenlített (30. perc: 54-54). Így teljesen nyílt állásról kezdődött a záró etap! Amit óriási akarattal, Keller és Hanga pontjaival nyitott a magyar csapat. És felcsillant a győzelem lehetősége. „Megérkeztek” a triplák is hazai oldalról – és Vojvoda is „megérkezett” a meccsbe (33. perc: 66-60). Egyéni és csapat szinten is jól nézett ki válogatottunk. Időkérés után ismét nekiveselkedett a meccsnek Törökország – és fordított (36. perc: 66-70). A játékvezetők alaposan megszórták faultokkal a magyar csapatot, így sok büntetőt dobhattak a vendégek. Érezhetően magához ragadta az irányítást a török együttes – de egy pillanatra nem adta fel a harcot a magyar csapat (38. perc: 72-74). Az utolsó perc 74-79-es állásról kezdődött. Keller talált be (76-79). Majd egy büntetőt dobtak be a törökök (76-80). Golomán triplája kimaradt. És egy török büntető zárta a meccset (76-81).