A magyar kosárlabda-válogatott két vereséggel kezdte az Európa-bajnoki selejtező-sorozatot: meglepetésre kikapott Izlandon (70-65), majd hazai pályán, Szombathelyen Olaszországtól (62-83). Majd pénteken este Isztambulban lépett pályára - és futott bele egy kiadó vereségbe, 64-90 arányban maradt alul. sem esélyesként lépett pályára.

Perl Zoltán, a Falco KC csapatkapitánya, a válogatott kulcsembere

Fotó: © Cseh Gábor

De hétfőn 18 órakor Szombathely, az Aréna Savaria ad otthont az Európa-bajnoki selejtező-sorozat 4. meccsének, a Magyarország–Törökország összecsapásnak – a péntek esti isztambuli mérkőzés „visszavágójának”.

Pelr Zoltán szerint

– Az előző három Eb-selejtezőn az első félidőben általában jól játszottunk, a második félidőkben azonban rendre gyengén teljesítettünk, a terv tehát az, hogy 40 percen keresztül tartsunk egy jó szintet, hogy végre azt játsszuk, azt nyújtsuk a meccs végéig, amit tudunk – fogalmazott Perl Zoltán, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya, a válogatott kulcsembere. – Nehéz dolgunk lesz hétfőn, mert ellenfelünk kiváló csapat, tele olyan játékosokkal, akik jó csapatokban, jó bajnokságokban edződnek. Persze nem mi leszünk az esélyesek – de senki nem verhetetlen. Sokkal jobban kell dolgoznunk védekezésben, és sokkal okosabban kell támadnunk, mint tettük azt pénteken. Meg kell találnunk ellenfelünk gyenge pontjait. Természetesen nem úgy terveztük, hogy három vereséggel kezdjük a selejtező-sorozatot, nem is a legboldogabb a hangulat az öltözőben – de most ezt a feladatot kell megoldanunk. Nagy szükségünk lenne most egy bravúrgyőzelemre. Hétfőn telt ház előtt lépünk pályára, bízom benne, hogy a szurkolóktól megkapjuk azt a plusz lökést, ami kell egy győzelemhez!

A csoport állása, menetrend

A B csoport állása: 1. Olaszország (3 győzelem/0 vereség), 2. Törökország (2 győzelem/1 vereség), 3. Izland (1 győzelem/2 vereség), 4. Magyarország (0 győzelem/3 vereség) - az első három helyezett jut ki az Eb-re.

A magyar válogatott további Eb-selejtezős menetrendje, hétfő: Magyarország–Törökország, Szombathely 18.00. 2025. február 20.: Magyarország–Izland. 2025. február 23.: Olaszország–Magyarország.