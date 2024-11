Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–Vác 37-34 (21-20). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 500 néző, NB I.-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Bócz, Wiedemann.

SZKKA: Marinovic – Akiyama 3, Malovic 4, Szmolek 6, Bujnochová 1, Pődör R. 6, Kazai 4. Csere: Csatlós, De Almeida (kapusok), Pődör B. 3, Kulcsár 1, Djatevska 5, Szeberényi 3, Varga N. 1. Edző: Bo Rudgaard.

Vác: Zaj – Wald 5, Csíkos 6, Varga E. 7, Háfra 5, Afentaler 2, Pálffy 3. Csere: Bukovszky – Kurucz 1, Hajdú 1, Juhász 4. Edző: Herbert Gábor.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3-6. 16. p.: 12-13. 28. p.: 20-18. 38. p.: 26-21. 44. p.: 30-26. 54. p.: 35-32.

Kiállítások: 10, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3.

Az SZKKA és a Vác rangadójának első percei a vendégekről szóltak. Nagyon nem működött a házigazda védekezése. Szmolek és a Pődör-lányok kezdték a gólgyártást, de hiába a gólok, a hátsó alakta rendezetlen és túlságosan szellős volt sok esetben, amit a Vác megannyiszor keményen büntetett. A vendégek négy perc leforgása alatt háromgólos előnyre tettek szert (2-5). Varga Emőke találatát (4-7) követően, a csapatával rendkívül elégedetlen Bo Rudgaard időt kért a hatodik percben. A vasiak játéka innentől kezdve egyre összeszedettebb formát kezdett ölteni. A feszesebb, koncentráltabb védekezésnek köszönhetően két perc alatt egyenlített az SZKKA, mivel a 9. és 11. minutum között nem talált be a Vác, a szombathelyiek pedig minden támadásukat góllal zárták (10-10). Szmolek kétperces kiállítása nagyon nem jött jól Pődör Rebekáéknak, mert a vendégek megint elléptek két góllal (10-12). A 17. percben ismét összejött az egalizálás a vasiaknak (13-13), majd Malovic révén egy minutummal később már az SZKKA-nál volt az előny. A váciak edzőjének, Herbert Gábornak nem is tetszett, ami a pályán zajlott és ezt egy időkérés formájában tudtára is adta csapatának. Csatlós jól szállt be a padról a kapuba, újabb védésével, majd Djatevska találatával már kettővel ment a hazai együttes (15-13). A hangulatra ezúttal sem lehetett, síppal, dobbal űzte-hajtotta csapatát a szombathelyi tábor. A félidő hajrájában hiába egyenlített a Vác (18-18), a vasi alakulatnak megint sikerült két góllal ellépnie (20-18), amiből egyet meg is őrzött a szünetre. Kazai révén könnyedén lehetett volna akár 22-20 is a félidő, ám lövése elszállt a felső sarok mellett, így szünetre 21-20-as állásnál vonultak a felek.