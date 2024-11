A HVSE lépett pályára esélyesként – annak ellenére is, hogy különböző okok miatt például Hajmási és Hadházi is hiányzott. Bár a hazaiak is szűk kerettel meccseltek. Amúgy éppen edzőváltás zajlik Nyírbátorban: Elek Gergő helyett a portugál Jose Gerardo veszi át a szakmai munka irányítását.



B-Kerép Nyírbátori SC–Haladás VSE 1-5 (1-1). Nyírbátor, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Czene-Joó, Balla (dr. Vigh).

Nyírbátor: Dobi – Szentes-Bíró, Sánta, Molnár, Nagy B. Csere: Bazsányi, Tóth Mi., Bartha, Csorvási, Tóth Má., Szucsányi.

HVSE: Alasztics – Kovács M., Dróth, Vatamniuc-Bartha, Vas. Csere: Homlok (kapus), Győrfy, Knizs, Schlemper, Sipos, Körmendy, Petterson, Rutai. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Gólszerzők: Nagy B. (20.), ill. Dróth (7.), Petterson (26., 39., 40.), Knizs (34.).

Gomes Medeiros Petterson három gólig jutott

Fotó: Dodó Ferenc



A Haladás ezúttal fáradt csapat benyomást keltette, megszenvedett ellenfelével. Az első félidő teljesen kiegyenlített csatát hozott. A második félidőben már riválisa fölé nőtt a Haladás, de csak a hajrában tudta eldönteni a küzdelmes összecsapás sorsát – a három gólig jutó brazil légiós, Gomes Medeiros Petterson vezérletével.