Az edző szerint

Gasper Okorn: – A második félidőben fizikailag nem tudtuk felvenni a versenyt a törökökkel, nem találtuk a megoldásokat támadásban. Az benne van a pakliban, hogy Cedi Osman sok pontot dobott, de most fellépett mellé Hazer is – és ez már nem fér bele. Úgy gondolom, többre képes a csapatunk, ezt hazai pályán szeretnénk is bebizonyítani.

Gasper Okorn, a magyar férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya

Fotó: Ladóczki Balázs

Visszavágó!

Hétfőn 18 órakor Szombathely, az Aréna Savaria ad otthont az Európa-bajnoki selejtező-sorozat 4. meccsének, a Magyarország–Törökország összecsapásnak – a péntek esti isztambuli mérkőzés „visszavágójának”.