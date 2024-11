Málta–Magyarország 1-3 (0-1). La Valletta, női felkészülési labdarúgó-mérkőzés.

A női válogatott Svájcban futballozó középpályása, Csányi Diána (jobbról) harcol a labdáért. Fotó: VN/Mlsz.hu



Magyarország: Lauren Brzykcy – Kovács Laura (Nagy Virág, 62.), Fördős Beatrix, Németh Diána – Zeller Dóra, Fenyvesi Evelin (Nagy Fanni, 62.), Csiszár Henrietta, Szabó Viktória (Mészáros Cecília, 83.) – Pápai Emőke, Csányi Diána (Kaján Zsanett, 62.), Csiki Anna (Siklér Kinga, 76.). Szövetségi kapitány: Szarvas Alexandra.

Gólszerzők: Bugeja (81.), illetve Zeller 2 (33., 55.) és egy öngól.

A magyar válogatottban kezdőként kapott helyet a volt Viktória-futballista, az Internazinaléban futballozó Fördős Beatrix. A 33. percben megszerezte a vezetést a magyar együttes, a Bundesligában szereplő Zeller Dóra szerzett labdát az ellenfél tizenhatosánál, s a máltai védőket kicselezve a kapuba bombázott (0-1). A magyar válogatott több gólhelyzetet is kidolgozott, a szünetig azonban nem változott az állás, így Csiszár Henriettáék egygólos előnnyel vonultak az öltözőbe. Az 55. percben megduplázta előnyét Szarvas Alexandra alakulata, egy szöglet után ismét Zeller Dóra volt eredményes (0-2). A 71. percben már három góllal vezettek a mieink, egy szöglet után ezúttal máltai játékosról pattant a kapuba a labda – öngól (0-3). Egy újonc is bemutatkozott a felkészülési találkozón, a 83. percben Mészáros Cecília váltotta Szabó Viktóriát. A mérkőzés 75. percéig szinte mindvégig a magyar együttes dominált a pályán, a találkozó végéhez közeledve azonban egyre több hiba csúszott a mieink játékába, a szigetországiak ezt kihasználva szépítettek is a 81. percben, beállítva ezzel a 3-1-es végeredményt.

– Az első félidőben abszolút nálunk volt az irányítás, mi domináltunk mind védekezésben, mind támadásban. Örülök, hogy a begyakorolt elemeket viszontláthattam a pályán, de még mindig van mit csiszolni. A 75. percig nálunk volt az irányítás, az utolsó negyedórával viszont nem vagyok elégedett, Várjuk a következő meccset, hogy tovább tudjunk lépni a céljaink elérése érdekében – nyilatkozta Szarvas Alexandra szövetségi kapitány.



A két válogatott kedden 14 órakor ismét összecsap egymással.