A tavaszi első fordulóból előrehozott mérkőzést rendeznek vasárnap késő délután. A két szebb napokat látott klubnak, a Haladásnak és a Sopronnak sem az NB III.-ban lenne a helye ez nyilvánvaló. Azonban jelenleg mindkét gárda a harmadosztályban szerepel - ráadásul egyik sem muzsikál valami fényesen. A Haladás VSE 9 ponttal az utolsó helyen áll a tabellán, míg a Sopron 20 ponttal a 11. helyezett. A vasiak legutóbb hazai pályán 2-0-ra kikaptak a Komáromtól, míg a Bücs Zsolt vezette soproniak 2-2-re végeztek Veszprémben. A két csapat a nyitófordulóban 0-0-ás döntetlenre végzett. A fiatalokra épülő piros-fehérek legeredményesebb játékosa 8 góllal Szabó Tamás. A Sopronnál több, korábban a szombathelyi utánpótlásban pallérozódó játékos is szerepel. Így például Szilágyi Adrián, Bolla Bence, Auer Ákos, Török Dániel, Reseterits Bálint, Fábiánkovits István. Visszatérve a Haladásra: Szenczi Imre biztosan nélkülözi a Komárom ellen kiállított irányító középpályást, Szakály Attilát. Az már biztos, hogy a zöld-fehérek kiesőhelyen telelnek – az viszont nem mindegy, mennyi lesz a lemaradásuk. Nyugati rangadó: Haladás–Sopron

Nyugati rangadó: Tarján Patrik harcol, küzd a Haladásért Fotó: Unger Tamás

– Sajnos, ahogy a mérkőzések többségén, ezen sem mi vagyunk az esélyesek – elég ha a tabellára nézünk- mondta Tarján Patrik, a Haladás VSE bal oldali védője. – Az őszünk nem úgy sikerült, ahogy terveztünk, aminek sok-sok oka van. Többek között sérülések, eltiltások is sújtották a csapatot. Sokan kényszerből más poszton játszottak - szóval nem könnyű a helyzetünk. Az őszi szezon egyik, ha nem a legfontosabb mérkőzése vár ránk vasárnap. Egyrészt mert tudjuk, hogy szurkolóink számára milyen sokat jelent egy Haladás-Sopron párharc, másrészt ideje lenne elkezdeni felfelé kapaszkodni a tabellán. Egy győzelem pozitív hatással lenne a csapatra. Biztos vagyok bent, hogy sokan kijönnek a meccsre – szükségünk is van a támogatásukra! A Sopron jó formában van, de szeretnénk legyőzni ellenfelünket. Mentálisan mindenképpen föléjük kell nőnünk, a keretünk szinte kivétel nélkül vasi kötődésű, mindenki tisztában van egy ilyen rangadó súlyával. Az első fordulóban még nem játszottam Sopronban, de most mindent megteszek, hogy megszerezzük első hazai győzelmünket.

A mérkőzésre egyébként ingyenes a belépés, melyre a Haladás-drukkerekkel baráti viszonyt ápoló körmendi, kispesti, valamint kecskeméti szurkolók is érkeznek.