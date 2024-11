Hévízen rendezték a sakk Szuperliga első két fordulóját – a Magyar Sakkszövetségnek és a Haladás VSE-nek köszönhetően remek körülmények között, egy négycsillagos hévízi hotelben ültek asztalhoz a csapatok.

A HVSE Szuperligás csapatának éltáblása Kozul Zdenko (balról) mindkét meccsét megnyerte. Fotó: VN/Magyar Sakkszövetség

Maróczy SE-Haladás VSE I. 2,5:7,5. Hévíz, Ensana Thermal Hotel, Szuperliga mérkőzés, 1. forduló.

A sok hiányzó ellenére remekül játszottak a nyitófordulóban a szombathelyiek. Az első öt táblán nyertek a vasiak – ami nagy fegyvertény. A vártnál nagyobb arányú győzelmet arattak a zöld-fehérek. Győzött: Kozul, ifj. Héra, Ruck R., Jankovic, Németh M., Csontos. Remizett: Borhy, ifj. Gombócz, Csontos.

Haladás VSE I.–Kékesi SE 7,5:2,5. Hévíz, Ensana Thermal Hotel, Szuperliga-mérkőzés, 2. forduló.

Csakúgy mint az első, a második fordulóban is jól sakkoztak az összeállítással (is) a szombathelyiek. Az első négy táblán nyertek, de a többin is remekeltek. Kiemelkedő mérkőzést hozott Jankovic és ellenfele párharca, a két játékos öt és fél órás csatáját a HVSE sakkozója húzta be végül. Győzött: Zdenko, Ruck R., Jankovic, Németh M., Mészáros, ifj. Gombócz. Remizett: dr. Kovács, Borhy, Csontos.

Komló–Haladás VSE II. 7,5:4,5. Komló, NB I-es mérkőzés.

A hosszú utazás rányomta bélyegét a szombathelyi csapat teljesítményére. A Komló viszonylag simán nyert. Győzött: Trbojevic, Apró. Remizett: Csonka, Sárdy, Krstic, Gutmann, Tóth T.

Szentgotthárd-Alsószölnök TSE–Esztergomi SC 8:4. Alsószölnök, NB I.-es mérkőzés.

Győzött: Takács B., Buzás, Gjuran, Makk. Remizett: Seres, Magold F., Dankházi, Buzeti, Hardicsay, Kovács B., Hittér, Szabó Zs.

Sárvári Sakk Club–Arborétum Herény SE 10:2. Sárvár, NB II.-es mérkőzés.

Győzött: Balka, Ongai, Zsíros, Szép M., Salamon, Molnár M., Hadrik, Piri, Papp Cs., illetve Kiss B. Remizett: Filátz, illetve Kiss L., Bolla.

Spartacus Sportkör-HVSE III. 7,5:4,5. Keszthely, NB II.-es mérkőzés.

Győzött: Joó. Remizett: Pergel L., Varga T., Hajdú, Farkas R., Rátkai, Bolla, Dorner.