A 2019-ben elhunyt Kovács Jánosnak elévülhetetlen érdemei vannak a városi és az őrségi sakkélet kialakításában. Megalapítója volt a pankaszi sakkcsapatnak, 2010. óta pedig az őriszentpéteri csapatot erősítette. A megyei bajnokságokban való részvétel mellett állandó résztvevője volt a falusi szpartakiádoknak, kistérségi versenyeknek. Negyven éven keresztül volt szervezője és résztvevője az Őrség Kupa elnevezésű szövetkezeti sportversenyeknek, amelyeket sakk, teke és kispályás foci sportágakban rendeztek meg a szomszédos szövetkezeti csapatokkal felváltva. A sakk és a röplabda révén országos versenyekre is eljutottak. Kovács János 1974-ben kezdett sakkfeladványokat fejteni. A Sakkélet versenyein 13000 pontot gyűjtött, 19 létra győzelmet aratott. Rendszeres fejtője volt több országos lapnak. Feladványfejtő és levelező sakkban országos hírnévre tett szert. Nemzetközi nagymesterek feladványait is ellenőrizte, kivételes tehetsége volt a hibák kiszűrésére. Ennek elismeréseként 2007-ben a Magyar Sakkszerzők közé sorolták. Kovács János hasznos segítsége elismeréseként számos kitüntető cím mellett a rendkívül szellemes Koch-ács nevet kapta a sakkszerzőktől. Pár évig utánpótlás neveléssel is foglalkozott, az őriszentpéteri általános iskolában szakkör keretében gyerekeket tanított sakkozni.

Sakk: a 14 év alatti dobogósok. Balról: Jókai Bence, Bárdics Márkó, Pergel Bence. Fotó: Rátkai Mariann

Fotó: Radonyi Damjan

Sakk: Kovács Jánosra emlékeztek

A kitűnő sakkozó emlékére kiírt versenyt a Vas Vármegyei Sakkszövetség, Őriszentpéter Város Önkormányzata és az Őriszentpéter sakkcsapat rendezi meg. Az idei versenyt az őriszentpéteri Szikszay Edit Művelődési Házban bonyolították, a részvételhez versenyengedélyre nem volt szükség. Averseny hétfordulós svájci rendszerben zajlott. A sakkozókat két csoportra osztották: A” csoport: nyílt verseny, 2000 Élő pont alatti játékosoknak, „B” csoport pedig 14 év alatti és 1400 Élő pont alatti versenyzőknek. A versenybírói feladatokat Nyúli Leila és Pergel László látták el. A nagyszámú támogatónak köszönhetően a verseny előtti regisztráción a versenyzők emléktollat, kulcstartót, kávé és aprósütemény kupont, tízórai jegyet kaptak a szervezőktől, és ebédre mindenkit vendégül láttak. Ugyancsak a szponzoroknak köszönhető, hogy a győztesek, a helyezettek, a kategóriák nyertesei és a különdíjasok érmekkel, oklevelekkel és értékes jutalmakkal gazdagodtak.

Az idei emlékversenyen 42 sakkozó mérette meg magát. A torna abszolút győztese Penaranda Jay Jay lett 6 ponttal. A második Tompa Ádám és a harmadik Piri Tamás egyaránt 5,5 és 5,5 pontot gyűjtöttek. A legjobb női versenyző Rátkai Marianna lett 4,5 ponttal, megelőzve a második Bolla Zsófiát (3 pont) és a harmadik Kollman Klárát (2,5 pont). A legjobb 50 év feletti játékos Rátkai Imre, a legjobb 60 év feletti pedig Király Ferenc lettek.

A 14 év alattiaknál a győzelmet Bárdics Márkó (5 pont) szerezte meg a második Pergel Bence (5 pont) és a harmadik Jókai Bence (4 pont) előtt. A legifjabb játékosok Beta Lujza és Tamás Emese, valamint a legidősebb játékos, Havasi József különdíjat kaptak. Ugyancsak különdíjat kapott a legjobb élő pont nélküli sakkozó Tompa Ádám is, aki amúgy abszolút második lett. A 13. és a 21. helyezett játékosoké lett az úgynevezett „Mázli díj”. Előbbinek Jókai Bence, utóbbinak Simon Olivér örülhetett. A legjobb őriszentpéteri sakkozó – akárcsak tavaly – idén is Sélley Gábor lett.

Az idei versennyel – amely színvonalában és rendezésben ezúttal is remek volt – a szervezők Császár László vezetésével méltó módon emlékeztek meg Kovács Jánosról.