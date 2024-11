A kőszegi székhellyel működő Magyar Snapszer Szövetség kilenc állomást (Kőszeg, Jakabszállás, Szombathely, Ölbő, Balatongyörök, Röjtökmuzsaj, Lakitelek, Budapest, Magyarnádalja) felölelő selejtező-sorozata február elején kezdődött, és november elején ért véget – végül 16 kártyás kvalifikálta magát az országos döntőbe. És mind a 16-an jelezték is is a részvételi szándékukat – de a biztonság kedvéért két „tartalék” versenyző is készenlétben áll.

Táncsics Péter, a Magyar Snapszer Szövetség elnöke - egyben versenyzője, a döntő résztvevője

Fotó: Bús Csaba/Petőfi Népe



Snapszer: a vasiak névsora

A döntős mezőnyben 11 vasi kártyás található: 1. Táncsics Péter (Kőszeg), 2. Fülöp Sándor (Ölbő), 3. Bogdán Szabolcs (Szombathely), 4. Tuczai Miklós (Szombathely), 5. Márkus László (Szombathely), 6. Kovács János (Körmend), 7. Sütő Ferenc (Csákánydoroszló), 8. Németh József (Kőszeg), 9. Németh Miklós (Körmend), 10. Földvárszki István (Szombathely), 11. Balogh János (Magyarnádalja).

Hétvégi menetrend

A hétvégi országos döntőnek a kőszegi Corner Söröző ad otthont – megszokott, bejáratott helyszínen ülnek asztalhoz a kártyások. Szombaton 9 órakor a sorsolással veszi kezdetét a verseny, majd egyenes kiesés rendszerben csatáznak a snapszerosok – két nyert 66-os játszmáig tart a küzdelem. A tervek szerint szombat estig, úgy 22 óráig két kör lezajlik – négy versenyző marad állva. Vasárnap 10 órakor kezdődik a két elődöntő, majd következik a döntő és a bronzmeccs.

Erős a mezőny, tele tornagyőztesekkel, korábbi bajnokokkal, így éles csatákra, nagy izgalmakra van kilátás.