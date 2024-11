November 2-10. között Athénban rendezték a WAKO Felnőtt és Masters Európa-bajnokságot. A kontinenstornára 41 ország 982 versenyzője 1133 nevezést adott le. A magyar csapat összesen 35 medált gyűjtött be – kilenc arany-, 11 ezüst- és 15 bronzéremmel a zsebében zárta az eseményt. A Controll SE két versenyzője két éremmel és egy pontszerző hetedik hellyel járult hozzá a sikerhez. Szmolek Emánuel és Bárdosi Sándor is tudatosan készült az év legrangosabb versenyére.

Bárdosi Sándor, Dancsó Zoltán és Szmolek Emánuel

Fotó: Controll SE

Évközben világ és Európa-kupákon vettek részt, ahol folyamatosan a legjobbakkal mérettették meg magukat. A magyar bajnokságokon kvalifikálták magukat az athéni kontinenstornára. A tatai szövetségi edzőtáborban maximális erőbedobással dolgoztak, így nagyon jó formában érkeztek meg a görög fővárosba.

Szmolek Emánuel immár kétszeres Eb-győztes

Fotó: Controll SE



A sokak által csak Manóként becézett Szmolek Emánuel címvédőként állt tatamira -84 kg-os mezőnyében light-contact szabályrendszerben és ahhoz méltóan is küzdött a selejtezőkön. Ellenfeleinek hamar tudtára adta, hogy címvédésre készül. A döntőig képzett sportolókon át vezetett az útja. A döntőben a rutinos ukrán Zamyatin Pavlo várta, aki egy picit meg is nehezítette Manó dolgát, sérülést okozva neki. De az ukrán ezt a döntőt nem tudta elvenni Szmolektől, így az ő kezét emelték a magasba, immár kétszeres Európa-bajnokként. Ezt követte a kicklight döntője, ugyanis Szmolek Emánuel ebben a szabályrendszerben is a simán verte a fináléig jobbnál jobb riválisait. Az aranyért zajló csatában a tavalyi világbajnoki ezüstérmes cseh Knyshov Stefan várta, aki vérszemet kapott Szmolek sérülését látva. Manó férfiasan küzdött, de a súlyosabb sérülés elkerülése érdekében edzői döntéssel a mérkőzést megszakították, így ezüstéremmel kellett beérni kick-lightban.

Szmolek klubtársa, Bárdosi Sándor hetedik lett

Fotó: Controll SE



Bárdosi Sándor -75 kg-ban full-contactban lépett ringbe. Az év során elért eredményei alapján a legjobb nyolc közül indult. A lengyel Dobies Rafallal szemben a gong kezdetétől Bárdosi irányított és végig vezetett 2-3 ponttal. Az utolsó percen belül viszont taktikai fegyelmezetlenség miatt intést kapott és a pontlevonások miatt a mérkőzés megfordult, így az éremszerzés elmaradt. A szakvezetés bízik a jövőbeni sikeresebb szereplésben.