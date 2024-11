Balogunyom TK–Köfém SC 8:0 (3604-3328). Répcelak, teke Szuperliga-mérkőzés.

A balogunyomi Biró Benjámin csapata legjobbja volt, 622 fát dobott. Fotó: Cseh Gábor





Balogunyom: Biró 622, Horváth M. 614, Virág 607, Svajda Z. 602, Kuslics 572, Szabó A. 587. Edző: Svajda Győző.

Köfém: Kéri-Kineth 560, Turi 530, Czeilinger 591, Sziklási Á. 568, Poroszlai 561, Sziklási L. 518.

Az első sorban Biró Benjámin és Horváth Márton is nagyszerű játékot nyújtva, a 600 fát elérve, tetemes előnyt szerzett a hazai csapatnak: 2:0-ra és már 146 fával vezettek a balogunyomiak. A középső sorban Virág Bence és Svajda Zoltán ismét bravúros teljesítménnyel és a 600 fát elérve szerezte meg a csapatpontot, így ezzel valójában eldőlt a mérkőzés: 4:0, 196 fa. A befejező sorban Kuslics Gergely és Szabó Attila sem lassított, mindketten legyőzték ellenfelüket, így a vasiak 8:0-ra diadalmaskodtak.

A balogunyomi csapat a múlt héten elért hazai pályacsúcsát tovább javítva (3604), magabiztos győzelmet aratott egyik vetélytársa ellen.

Ifjúsági: 1:3 (1054-1089). Tóth L. 543, Völgyi 511.



Répcelaki SE–Zalaegerszegi TK 1:7 (3686-3794). Répcelak, teke Szuperliga-mérkőzés.

Répcelak: Móricz 677, Tóth Á. 625, Danóczy 627, Molnár 563, Kozma 626, Bólya 568. Edző: Kiss Zsolt.

Zalaegerszegi TK: Járfás 658, Zapletán 681, Fehér 638, Kakuk 603, Farkas 614, Nemes 600.

Az első sorban Móricz ugyan fával legyőzte ellenfelét, de szettpontokban nem, így Járfásé lett a csapatpont. Tóth Áron próbálta tartani a lépést az ország egyik legjobb tekézőjével, Zapletánnal, ám végül utóbbié lett a csapatpont (0:2). Danóczy szoros meccsek maradt alul, miként Molnár is Kakuk ellen. Az utolsó körben Kozma szépségtapaszként megszerezte a répcelaki csapatpontot, míg Bólya kikapott. Ugyan ekkora különbség nincs a csapatok között, de a Zalaegerszeg teljesen megérdemelten győzött.

Ifjúsági: 0:4 (1043-1108). Szíjártó 499, Kiss B. 544.



Szanki OBSE–Szentgotthárdi VSE 7:1 (3342.3226). Szank, teke Szuperliga-mérkőzés.

Szank: Karsai 566, Tóth-Bagi 563, Veres 576, Kállai 526, Iványi 542, Rávai 569.

Szentgotthárd: Oswald 528, Cseh B. 552, Cserpnyák M. 539, Járfás 520, Walcher 540, Pákai 544. Edző: Tróbert József.

A köztudottan – finoman fogalmazva – nagyon nehezen dobható pályán (csakúgy mint tavaly) idén is megszenvedett a Szentgotthárd. Az első sorban Oswald simán kikapott, míg Cseh szoros meccsen maradt alul – utóbbi csak az utolsó két dobásban veszítette el a meccset. A hazaiak 2:0-ra vezettek, viszon faelőnyük nem volt jelentős. A középső sorban Járfás nagyon szoros meccsen kapott ki, míg Cserpnyák Martint simábban verte ellenfele. A lényegi kérdések ekkor már eldőltek, az utolsó fordulóban Walcher megszerezte a szentgotthárdi becsületpontot, míg Pákai kikapott. A Szentgotthárd tavaly is 7:1-re kapott ki Szankon, viszont most egy fával többet dobott a szinte minden csapatnak nehézséget okozó szanki pályán.

Ifjúsági: 3:1 (1049-1032). Kropf/Karba B. 498, Reibling 534.

További eredmények: Salgóbátony–Szeged 2:6, Tiszakécske–Investment Közutasok Kaposvár 2:6.

A bajnokság állása: 1. Répcelak 12 pont, 2. Szeged 12, 3. Zalaegerszeg 10, 4. Szank 8, 5. Kaposvár 8, 6. Szentgotthád 6, 7. Balogunyom 6, 8. Köfém 3, 9. Salgóbátony 1, 10. Tiszakécske 0.

A következő, 8. fordulóban szombaton 13 órakor a Balogunyom a Szankot, 14 órakor a Szentgotthárd az Investment Kaposvárt fogadja, míg a Répcelak 13 órakor a Szeged otthonában szerepel.