Tizenhat évesen már sakkmeccset vezetett Nyúli Leila

Leila nem csak sakkozik, hanem fiatal kora ellenére már sakkbíró is.

– Szombathelyen gyakran rendeznek sakkdiákolimpiát és egyik legjobb barátnőmmel, Farkas Boglárkával be szoktunk segíteni a bíráskodásba – mondta Leila. – Ez annyira megtetszett, hogy elvégeztünk egy tanfolyamot, úgyhogy azóta hivatalosan is bíráskodhatunk. Tizenhat éves voltam, amikor először versenybíró lehettem, emlékszem, egy celldömölki versenyen kaptam lehetőséget. Összesen kilenc alkalommal bíráskodhattam. Őszintén szólva nagyon tetszik – azt viszont utólag most már borzasztóan sajnálom, hogy az budapesti sakkolimpiáról lemaradtam. Az utolsó válogató idején ugyanis Lengyelországban voltam osztálykiránduláson és így nem mehettem bíráskodni. A bíráskodás mellett sakkozom is, nincs konkrét célkitűzésem, ameddig élvezem addig csinálom.

Egy laikus számára kicsit homályos, hogy mi a feladata egy sakkversenybírónak.

– A rapid, azaz gyors játszmáknál elsősorban arra kell figyelni, hogy szabályosan játsszanak a versenyzők, főleg fiataloknál fordul elő, hogy rossz helyre tesznek egy-egy bábut. A hosszú játszmáknál főleg adminisztratív feladatok akadnak, a játszmákat fel kell tölteni a netre és persze itt is figyelni kell a szabályokra. Gyakran rámcsodálkoznak, hogy ilyen fiatalon bíráskodok, de szerencsére eddig mindig megkaptam a tiszteletet – elfogadnak a játékosok.