Török Fanni édesanyja, a korábbi kiváló súlyemelő, Dankó Ilona manapság is rendszeresen látogatja a HVSE súlyemelő szakosztályának hazai versenyeit

Fotó: HVSE



- Egyke gyermekként féltettem és inkább csapatsportokban képzeltem el - árulta el érdeklődésünkre Dankó Ilona, aki világ- és Európa-bajnokként, volt Európa-csúcstartóként, 15 évet töltött el az élsportban. - Én amúgy a súlyemelés előtt kézilabdáztam. A súlyemeléssel idővel jöttek az egészségügyi problémák, köztük térdműtét, és igazából ettől akartam megkímélni a lányom. A kézilabda iránti érdeklődésének nagyon örültem, ami előtt megjegyzem sosem labdázott. Éppen ezért, mikor bekerült a Zrínyi-iskola sportosztályába, majd kiválasztották kézilabdázónak, hát rendesen elcsodálkoztam. Tényleg szinte mindent csinált előtte, még a Haladás VSE igazolt atlétája is volt és indult az újonc országos bajnokságon. Az SZKKA szakemberei mellett mi is igyekszünk hozzátenni a magunkét Fanni sikeres pályafutása érdekében, de ő maga is rengeteget tesz ezért. Az egészséges táplálkozás ugyan nem olcsó mulatság ma, de ebben is igyekszünk maximálisan megfelelni. Jómagam pedig a tapasztalatommal is próbálom segíteni sportmentáltréner, sport és life coach végzettségem révén is. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy a kézilabdát sem lehet örökké űzni, ezért félig-meddig már a civil életre is készül Fanni. Középfokú sportedző, sportszervező végzettsége lesz nem sokára, a felsőfokú tanulmányok pedig még a jövő zenéje.