Szombaton hajnalban lépett ringbe a bokszlegenda Mike Tyson és a youtuber Jake Paul a texasi Arlingtonban, a Dallas Cowboys amerikaifutball-csapat stadionjában - az 58 éves Tyson 2005 óta első profi mérkőzésén lépett ringbe, ellenfele, a 27 esztendős Paul youtuberből lett bunyós. A szokásos három helyett a menetek két percig tartottak, és az öklözők a szokásosnál vastagabb, 14 unciás kesztyűben küzdöttek meg egymással - a találkozót egyébként nyolc menetre írták ki. A meccset a Netflix közvetítette, ez volt az első élő sportközvetítése - streamingszolgáltató óriás világszerte mintegy 280 millió előfizetővel rendelkezik. És az óriási érdeklődés miatt a szerver összeomlott... Sajtóhírek szerint a meccsel Paul és Tyson is 40-40 millió dollárt keresett.

Mike Tyson

Fotó: Zádor Péter MTSZ

Előzmények

Egyébként július 20-ra tervezték minden idők egy legkülönösebb bokszmeccsét, amely azonban Tyson egészségügyi állapota miatt - magyar idő szerint - november 16-re csúszott. Minden idők legfiatalabb nehézsúlyú bokszvilágbajnoka májusban Miamiból Los Angelesbe repült, az akkor még „csak” 57 éves Tyson rosszul lett, szédülni kezdett, majd elterült a repülőgép folyosóján - kiderült, gyomorfekélye van, belső vérzéssel "fűszerezve".

Esélyek

A 2005-ben visszavonult, 2020-ban visszatért Tyson alaposan felkészült az év legjobban várt bokszmeccsére, korát meghazudtoló módon edzett, látványosan "kigyúrta magát". De a youtuberből lett bunyós, Jake Paul is komoly átalakuláson ment át az elmúlt években: 11 mérkőzéséből 10-et megnyert, hetet kiütéssel, komoly riválisokat is legyőzött - elismert szakemberekkel dolgozott. Szakértők szerint a rutin, az ütőerő "Iron Mike" mellett szólt, az életkor, a 31 éves korkülönbség, az ebből fakadó állóképesség, és a testméretek viszont ellenfele sikerét sejtették - Tyson "csak"178 cm magas, míg Paul 185, Tyson fesztávolsága 180 cm, míg Paulé 193. Sok korábbi bokszoló, szakértő, orvos féltette is az 58 éves Tysont a kései visszatéréstől - ő azonban ringbe lépett.

Jake Paul vs Mike Tyson

Fotó: Netflix

A mérkőzés előtt

-Ritkán nyilatkozom, írok hozzászólásokat ilyen jellegű mérkőzések előtt, de ez az összecsapás természetesen engem sem hagy hidegen - fogalmazott még a mérkőzés előtt Varsányi Áron, a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó egyesület vezetőedzője, több magyar bajnok, és többek között az olimpiai 5. helyezett Hámori Luca trénere. - Féltem az "öreget", hiszen mégiscsak egy 31 évvel fiatalabb rivális ellen lép ringe. Tyson a sportág legendája, fizikálisan mindig is erős volt, karizmatikus személyiség - de mégiscsak 58 éves, a természetet, a biológiát nehéz becsapni. Néztem Tyson edzéseit, keményen dolgozott, de mintha kicsit feljebb tartaná a fejét - félő, hogy belefut egy "lángosba". Akkor pedig baj lesz. Az ellenfele nem a legképzettebb bunyós, de magas, erős gyerek, van súlya, nagyot tud ütni - és az elmúlt években némi rutinra is szert tett. És minél több menetet töltenek a ringben, egyre jobban nő az esélye a győzelemre. Tysonnak szurkolok, de mint mondtam, féltem az "öreget" - a mérkőzés előtt képtelenség esélyeket latolgatni....