Az edző és a csapatkapitányok szerint

– Annyit tudok, hogy Szalai Ádám eszméleténél van, beszédképes – mondta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Marco Rossi szövetségi kapitány. – A legeslegjobbat kívánjuk neki... Nem láttam semmit, ami ezt jelezhette volna, derült égből a villámcsapás... ma teljesen rendben volt. A játékvezetők megkérdezték, szeretnénk-e folytatni, mondtam a srácoknak, ez az ő döntésük... Tartottak egy kupaktanácsot. Amikor úgy döntöttek, folytatjuk, akkor rögtön jött a büntető, nehezebbre is fordult a mérkőzés. Látszott, hogy ellenfelünkben lévő minőség meghaladja a miénket, pedig nekünk is voltak helyzeteink, amiket nem használtunk ki.

– Jól kezdtünk, de egy kicsit elvesztettük a fejünket... – nyilatkozott szintén az M4 Sport riporterének Szoboszlai Dominik csapatkapitány. – Nem kívánom senkinek, amit ott éreztünk. Kinéztem a kispadra, végignéztem az egészet... Érte is, sőt, leginkább érte küzdöttünk. Tett annyit a válogatottért, hogy megérdemelje ezt. El tudom fogadni azt, hogy ez benne maradt a fejekben, ezért lett ez a végeredmény... Beszéltünk róla, tudjuk-e folytatni, mindenki azt mondta, érte folytassuk! Sajnos ez most nem volt elég.

– Ijesztő pillanatokat éltünk át. Nagyon rémisztő volt, láttuk, hogy valaki rázkódik a partvonal mellett. Hatalmas tiszteletem a magyar játékosoknak, hogy ezek után folytatták a meccset. Szoboszlainak is kifejeztem sajnálatomat a pályán, borzasztó momentum lehetett neki. Remélhetőleg minden rendben lesz. Ami a mérkőzést illeti, nehéz meccsre számítottunk, tudtuk, hogy kontrákra játszik majd Magyarország, de sikerült győzni – összegzett az M4 Sportnak Virgil van Dijk, a hollandok csapatkapitánya, Szoboszlai liverpooli csapattársa.