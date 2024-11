Vármegyei I. osztály: Az ISA Haladás telel a tabella élén

Vármegyei I. osztály: Vép-Sárvár 2-2

Fotó: Unger Tamás

ISA Haladás–Csepregi SE 1-0 (0-0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Héra Cs.

ISA Haladás: Molnár-Végh – Kozári (Abért), Szabó B., Zsédely, Mozsár, Pljesovszki, László, Illés, Szabó B., Csörnyei, Baján (Bene). Edző: Horváth András.

Csepreg: Molnár T. – Kótai, Koósz, Kelemen (Reichardt), Takács D., Balogh-Sövér, Nika B., Nika Á. (Sós), Németh Cs. (Takács Ke.), Lukács, Vizi. Edző: Steiner Zsolt.

Gólszerző: Illés.

A fagyos pálya alaposan megnehezítette a hazai csapat dolgát – és persze a védekezésre berendezkedő, fegyelmezetten futballozó ellenfél is. A második félidőben már jobban játszott a Haladás, több helyzetet dolgozott ki, közülük egyet gólra is váltott – végül szenvedős, de megérdemelt győzelmet aratott. Az első feladatát teljesítette az ISA Haladás: őszi elsőként várja a tavaszi folytatást.

Király SE–Körmendi FC 3-3 (2-2). Szombathely-Újperint, vezette: Vass I.

Király: Szlámer – Schimmer, Szabó B. (Takács), Kudron (Karvalics), Czöndör, Rózsás, Tóth B. (Németh G.), Halmosi, Szentkirályi, Tóth M., Németh M. Edző: Hegyi László.

Körmend: Sály D. – Lakosi, Buti, Sály P., Osvald, Pergel, Kovács K., Sipos, Szijjártó Áb. (Baumgartner), Szijjártó Ár., Nagy B. Edző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Halmosi (2), Czöndör, ill. Lakosi, Pergel, Tóth M. (öngól).

Kevésbé koncentráltan, technikai hibákat vétve futballozott a házigazda – három olyan hibát is elkövetett, amit az ellenfél gólokkal büntetett. De hátrányból is fel tudott állni a Király, sőt, a végén a győzelmet is kiharcolhatta volna – két százszázalékos ziccert hagyott ki, igaz, az ellenfél kapusa is nagyokat védett. Így a hazai csapatnak be kellett érnie egy ponttal.

Söpte SE–Szentgotthárdi VSE 0-0. Söpte, 80 néző, vezette: Pázsi M.

Söpte: Gadavics – Szekér, Koszokovits (Marton), Kondákor, Balázs, Koronczai, Vámos, Szakasics, Tamás (Fogl), Vargyas, Rácz (Biró). Edző: Simon Attila.

Szentgotthárd: Kapui – Sipos B. (Horváth D.), Horváth M., Laczó B. (László), Nagy O., Dancsecz, Gécsek, Sulics, Sipos G. (Laczó P.), Bedi, Gyécsek (Tulok). Edző: Heiter Pál.

A két jól felkészített csapat mérkőzésén a kapuk keveset forogtak veszélyben – a harcos, küzdelmes összecsapáson végül igazságos pontosztozkodás született.