A második és az ötödik fordulóból is két-két mérkőzést pótoltak a csapatok a vármegyei I. osztályban.

Vármegyei I. osztály: Vép-Körmend - 4-3-ra nyert a házigazda

Fotó: Unger Tamás

Vármegyei I. osztály - Eredmények

Rábapatyi KSK–Sárvár FC 0-3 (0-1). Rábapaty, 100 néző, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: dr. Kovács G.

Rábapaty: Király – Bakonyi N., Zeke (Toldi), Horváth Benedek Áron (Ódor), Gosztolya, Mesterházi, Csupor, Kovács T., Horváth R., Bakonyi J. (Horváth M.), Varga L. (Alenich). Edző: Kovács Tamás.

Sárvár: László – Könczöl, Takács (Varga Á.), Piros, Potyi, Vajda (Csákvári), Tóth M., Kovács B. (Németh Á.), Ódor, Szemes, Csonka. Edző: Nagy Dániel.

Gólszerzők: Potyi, Ódor, Vajda.

A hazaiak mindent elkövettek a győzelem érdekében, de a vendég jobban futballozott – és elvitte a három pontot.

Alpok-Zirkon Vép VSE–Körmendi FC 4-3 (4-1). Vép, 150 néző, vezette: Marton A.

Vép: Bezdi B. – Németh Á., Baranyai K., Baranyai N., Bezdi Sz., Pogácsás, Illés, Tama, Takács Á. (Boros), Balikó D., Takács M. (Németh M.). Edző: Gombás Péter.

Körmend: Sály D. – Lakosi, Osvald (Holecz), Buti, Molnár L., Sály P., Pergel, Kovács K., Sipos (Szijjártó Áb.), Szijjártó Ár. (Vass), Nagy B. Edző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Tama, Takács M., Takács Á., Illés, ill. Pergel (2), Sipos.

Jobban kezdett a vendég, előnybe is került. Aztán a Vép is belelendült, és az első félidő második felében zsinórban négy gól gólt is szerzett – ráadásul szebbnél szebb találatokat. A második félidőben viszont az öltözőben maradt a házigazda, a Körmend szépített, belelkesedett, majd tovább faragta a hátrányát. A folytatásban aztán ki-ki meccset vívtak a felek. És elsősorban a hazai kapus kiváló teljesítményének, valamint néhány vépi játékos védőmunkájának köszönhető, hogy végül ki tudta csikarni a győzelmet a vendéglátó.