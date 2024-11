Tanakajdi TC–Telekes Medosz SE 0-4 (0-2). Tanakajd, v.: Pázsi M.

Tanakajd: Deres – Hankó, Marcz G., Orsós, Tóth K., Karáth, Fülöp, Marcz M., Nagy K., Varga M., Oláh-Vadász.

Telekes: Blaskovics – Dézsi, Orsós, Görcsi, Kónya M., Vincze, Németh F., Kónya Sz., Valkóczi, Nyári, Vörös (Kónya D.).

Gólszerzők: Kónya M. (2), Kónya Sz., Vincze.

A hazai csapat erős létszámgondokkal küszködik, ami érződött is a játékán. Mezőnyben egyenlő küzdelme zajlott – de a vendégek rúgták a gólokat. A négy gólos különbség túlzó, de a Telekes elvitte mindhárom pontot Tanakajdról.



Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK–Rum KSC 2-1 (1-1). Felsőcsatár, v.: Pungor Z.

Felsőcsatár: Sásdi – Mahucs, Krancz K., Podlaviczki, Cobzaru (Schmalzl), Horváth L., Rátkai, Horváth B., Bugnits, Böhm (Windisch), Hábetler.

Rum: Hajmás – Kámán, Rosta, Reznyák, Baranyai, Pásti, Kovács Á. (Zsoldos), Pupp, Horváth M., Molnár M., Koronczai.

Gólszerzők: Krancz K., Horváth L., ill. Horváth M.



ÖTE Ikervár FC–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 1-2 (0-1). Ikervár, v.: Boda Gy.

Ikervár: Kollarics – Kiss B., Szalai (Horváth B.), Horváth M., Farkas A., Sinka, Hóbor, Nagy D., Varga M., Vincze, Kámán.

Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang, Rozmán, Kondor (Radányi), Niksz (Kis), Bazsó, Kopácsi, Bihun, Kovács D., Séfer, Szabó B.

Gólszerzők: Horváth M., ill. Bazsó, Kondor.

Jó iramú mérkőzést vívtak a csapatok. A meccs elején a hazaiaknak két nagy ziccere is volt, amelyek kimaradtak, de a későbbiekben is volt lehetőségük a gólszerzésre. Igaz, a vendégek támadósora is élesen, veszélyesen futballozott, több helyzetet is kialakított az első játékrészben – egyet sikerült is értékesíteni. A második játékrész elején egy hazai rövidzárlatot ismét góllal büntettek a vendégek. Ezt követően az Ikervár mindent egy lapra feltéve támadott, hajtott becsülettel, de semmi sem akart sikerülni. A vendégek kapujuk elé szorultak és védekezésre rendezkedtek be – és mikor már a kapus is verve volt a hermáni védők a gólvonalról tisztáztak. A döntetlenre rászolgáltak volna a hazaiak.