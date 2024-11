Alsóújlaki SC–Uraiújfalu SE 3-4 (0-3). Alsóújlak, v.: Pungor Z.

Alsóújlak: Varga B. – Oláh, Varga K. (Nagy Z.), Pados, Hantó (Káldi), Varga Á., Gampel, Vasas, Pintér, Papp A. (Toldi), Varga R.

Uraiújfalu: Pócza – Binder, Keszei, Szabó Balázs Zoltán, Burka, Kollárits, Tóth D. (Bokor L.), Szabó Á. (Németh O.), Vörös, Bokor B., Agg B. (Agg D.).

Gól: Gampel, Pados, Pintér, ill. Agg B. (3), Burka.



Gencsapáti KSE–Répcelaki SE 2-0 (1-0). Gencsapáti, v.: Spitzer Á.

Gencsapáti: Matyi – Horváth B., Szabó A. (Németh T.), Janzsó, Sulyok, Sátori (Egyed), Dancs, Kovács G. (Czika), Tóth B. (Somogyi), Lőrincz (Skrapits), Mucza.

Répcelak: Molnár D. – Kiss Z., Gallen A., Kiss D., Németh B. (Kovács G.), Pinezits (Csete), Baán, Gáspár, Gallen I., Molnár Á. (Németh D.), Csordás.

Gól: Kovács G. (2).

A két jó formában lévő csapat, küzdelmes, hajtós mérkőzést játszott. A vendégek a elején büntetőt rontottak, míg a hazaiak Kovács G. révén nem hibázták el. Nyílt volt a mérkőzés a 82. percig, amikor Kovács G. szabadrúgásból növelte csapata előnyét. A hazaiak egy jól felkészített Répcelakot győztek le.



A Büki TK–Kemenesmagasi FC mérkőzést november 13.án játsszák le a csapatok.



A 13. forduló menetrendje, szombat, 13.30: Boba–Spari, Bük–Gencsapáti, Répcelak–Alsóújlak, Kemensalja–Kemenesmagasi, Kőszeg–Lukácsháza. Vasárnap, 13.30: Gérce–Jánosháza, Uraiújfalu–Bozsok, Szeleste–Sé.



Déli csoport



Bajánsenye SE–Telekes Medosz SE 2-3 (1-2). Bajánsenye, v.: Szabó III. Z.

Bajánsenye: Kalamár – Varga D., Koltai, Horváth M., Kósa (Horváth A.), Fábián (Bacsák), Végh (Cseke), Horváth Z. (Vörös B.), Propszt, Koczor, Horváth B.

Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós (Görcsi), Osbáth, Kónya M., Vincze, Németh F., Kónya Sz., Valkóczi, Nyári, Vörös.

Gól: Horváth M., Koczor, ill. Kónya M. (3).

Kiállítva: Kalamár (39., Bajánsenye).

A hazai csapat ismét motiválatlanul kezdett. Két gólszerzési lehetőséggel is megajándékozta ellenfelét, amit a vendég ki is használt. Ugyan a Bajánsenye is betalált, de a hazaiak kapusa ki lett állítva. A hazaiak a második félidőben 10 főre fogyatkozva is nagy erőket mozgósítottak a fordítás érdekében, folyamatosan támadtak, de a vendégek szervezett védekezésének nem találták az ellenszerét. Mindkét fél még egyszer kapuba talált, a vendég megérdemelt győzelemmel távozott.