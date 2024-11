A szombati sprintfutamot Lando Norris nyerte mögött csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri lett a második, míg harmadikként a világbajnoki címvédő és a pontversenyben jelenleg is éllovas a Max Verstappent intették le. Az időmérőt elmosta az eső, így azt csak vasárnap kora délután tudták megrendezni, ahol halomban törtek az autók, így volt dolguk bőven a szerelőknek az esti futamig. Az időmérőt Norris nyerte, Russell végzett a második, Cunoda a harmadik helyen. A címvédő Verstappen 12. lett, öthelyes rajtbüntetése miatt viszont csak a 17. pozícióból kezdhette a futamot.

Verstappen és csapata kitörő öröme

Fotó: Red Bull/Getty Images



A futam rajtját követően Russell lehagyta az élről induló Norrist, Verstappen pedig a 10. körben pedig már a hetedik helyen száguldott. Az eső aztán a 15. körtől egyre erősödött. Éppen emiatt a 30. körben bejött a biztonsági autó, majd nem sokkal később be is vitte a mezőnyt a boxba Colapinto kicsúszását követően. A 20 perces kényszerszünet előtt és után is nagyot csatázott Russell Norissal. Aztán Sainz is összetörte autóját – újabb biztonsági autós szakasz következett. Az újraindítás után Verstappen megelőzte az élen Ocont, Norris hibázott, visszacsúszott a hetedik helyre, de Piastri maga elé engedte, így hatodik lett, de nagyon távol került tőle annak a lehetősége, hogy a hátralévő három hétvégén esélye legyen a vb-címet megkaparintani Verstappen elől. A 17. helyről rajtoló Verstappen mögött meglepetésre a két Alpine ért célba: a francia Esteban Ocon második, honfitársa, Pierre Gasly pedig harmadik lett.

A vb három hét múlva Las Vegasban folytatódik.SD