A valogatott Európa-bajnoki selejtezőjének rájátszása miatt két hét szünet után folytatódik a bajnokság. A Szekszárd egy győzelemmel, három döntetlennel és négy vereséggel, hat ponttal a tizedik helyen áll a tabellán. Ami a tolnaiak formáját illeti: utolsó öt meccsükön egy győzelem, két-két döntetlen és vcreség a mérlegük. A legutóbbi fordulóban 1-0-ra nyertek az Astra otthonában – ez volt az első győzelmük a bajnokságban. Egyébként is szoros meccseket vívnak, legnagyobb vereségük is csak kétgólos volt. Keretükben két légiós – Taylor, Stevanovic – szerepel. A Viktória FC két-két győzelemmel és döntetlennel és négy vereséggel egy hellyel (9.) a szekszárdiak előtt áll. A vasiak két ponttal gyűjtöttek többet a sárga-feketéknél. Markó Edina csapata legutóbb hazai pályán kapott ki 3-2-re a Diósgyőrtől – tegyük hozzá, egy szabálytalan találattal.

A Viktória játékosa, Varró Veronika és csapata Szekszárdon lép pályára Fotó: Unger Tamás

Viktória: orfűi éjszaka után jöhet a meccs!

– A csapat mentálisan és fizikálisan is összekapta magát, szeretnénk bizonyítani, hogy mire vagyunk képesek – mondta Markó Edina, a Viktória edzője. – Most következnek azok a mérkőzések, amelyeken pontot, pontokat szerezhetünk, ennek szellemében lépünk pályára Szekszárdon is. Fontos, hogy a Russel Invest-nek köszönhetően már pénteken el tudunk utazni, Orfűn töltjük az éjszakát – másnap tehát pihenten léphetünk pályára. Azért is jó ez, mert minden alkalmat felhasználunk arra, hogy a csapategységet még tovább erősítsük – ez is ilyen lesz. Sérültjeink már kezdenek visszatérni, de még nem mindenkire számíthatok.