MTK Budapest–Viktória FC 5-0 (2-0). Budapest, Sándor Károly Akadémia, 150 néző, női NB I.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Molnár-Sáska.

A Viktória futballistája, Varró Veronika kapufát lőtt az MTK-nak Fotó: Unger Tamás



MTK Budapest: Erős – Legendás, Vajda, Palama, Pataki (László, 75.) – Mészáros (Tényei-Tóth, 75.), Farádi-Szabó, Bokor (Murár, 61.) Voila (Zágor, 61.) – Siklér (Molnár A., 61.), Vágó. Edző: Makrai László.

Viktória FC: Dobó-Nagy – Nagy D., Kis, Kovács V., Csáki – Németh M., Gravencz (Csizmadia, 60.), Varró (Czakó, 70), Pintér – Hécz (Alasz, 46.), Kiss-Lantos (Csejtei, 60.). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Siklér (5.), Mészáros (21.), Voila (60.), Vágó (74.), Molnár A. (90+3).

Bombagóllal kezdődött a mérkőzés. Az 5. percben háromszögelés után Siklérhez került a labda, aki kapásból, futtából 30 méterről óriási gólt lőtt a léc alá –Dobó-Nagy Boglárka nem védhetette a lövést. (1-0). Mezőnyben egyenrangú ellenfél volt a vendégcsapata, ám a 21. percben Mészáros kilptte a jobb sarkot (2-0). Az első félidőben a hazaiak két alkalommal még a kapufát találták el.

Szünet iután jobban kezdett a vendégcsapat, az első 25 perc a szombathelyieké volt. A 60. percben Voila lesről talált a vasiak hálójába (3-0). Ezt követően is jó iramú, élvezetes volt a játék, a 74. percben Vágó egyéni akció után négyre növelte a hazai gólok számát (4-0). A ráadásban pedig Molnár állította be az 5-0-ás végeredményt.

Jó iramú meccsen a játék képe alapján nem volt ekkora különbség a csapatok között.

Markó Edina: - Az első félidőben próbáltuk megvalósítani azt, amit elterveztünk. Az elsó gól nem a mi hibánkból született, az védhetetlen lövés volt. A másodikat viszont már egyéni hiba előzte meg. A második félidőre úgy mentünk ki, hogy megfordítjuk a mérkőzést, nem adtuk fel a meccset. Meg is voltak a helyzeteink, felső kapufát is lőttünk. Ám nem sikerült betalálnunk, míg az ellenfél egy lesgyanús helyzetből betalált. Ekkor kicsit elfogytunk és eldőlt a meccs. Az MTK csapatszinten és egyénileg is jó teljesítményt nyújtott, megérdemelten nyert, de szerintem csak két-három gól differencia volt a két csapat között. Ám egy ilyen szintű ellenfél már minden hibánkat megbünteti. Ha 0-2-nél kihasználjuk valamelyik helyzetünket, szorossá tehettük volna a találkozót. A csapat mentalitására, küzdőszellemére nem lehetett panasz. Még egy fontos utolsó meccs vár ránk, mostantól arra készülünk.

További eredmények: ETO FC Győr–Puskás Akadémia 0-1, Diósgyőr–Pécs 0-0, Soroksár–Astra 2-0, Szekszárd–Budapest Honvéd 2-3, Kész-St.Mihály-Szeged–FTC 0-6.