AVUS–Neptun VSC 10-9 (1-1, 2-2, 4-3, 3-3). Szombathely, 50 néző, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Sipos, Balogh.

AVUS: Antoni – Sági 2, Makarenko 2, Szili, Makrai 2, Németh B. 2, Kertész 1. Csere: Spitzer 1, Farkas, Nagy L., Horváth R. Edző: Péter Imre.

Az AVUS fiatalja, Makarenko Balázs két gólt dobott Fotó: Unger Tamás

Tudósítás az AVUS meccséről

Papíron a szombathelyiek voltak a mérkőzés toronymagas esélyesei, az utolsó helyen álló Neptun a fordulót megelőzően mind a nyolc bajnokiját elveszítette. Ennek ellenére alaposan megszenvedtek az aligátorok a három pontért. Két és fél percet kelltt várni az első gólra, ekkor Kertész találta a hálóba (1-0). Ám nem sokkal később egyenlítettek a vendégek. A második negyedben is döcögött a hazaiak gépezete, hat és fél perc gólcsend után ugyan Makarenko dobott gólt, ám ismét egaliztáltakl a fővárosiak, sőt, a vezetést is megszerezték (2-3). Sági találatával a nagyszünet előtt kiegyenlítettek a vasiak. A harmadik negyedben kissé magukra találtak az aligátorok, ám hiába teljesítettek jól támadásban és dobtak négy gólt, védekezésük továbbra sem állt össze – az utolsó negyed előtt mindössze egy gól (7-6) volt az előnyük. A negyedik negyedben két gólra ellépett az AVUS, de a Neptun nem adta fel és felzárkózott 8-7-re. A hajrában felváltva estek a gólok, 10-8 után 10-9-re is feljött a vendéggárda – és még volt hátra két perc. Mindkét oldalon volt még egy-egy 20 másodperces kiállítás, de egyik csapat sem tudott élni az emberfórral.

Az AVUS a vártnál jóval nehezebben nyert.